Содержание СБУ обошлось госбюджету Украины в 2021 году в 14,8 млрд грн — документ

По сравнению с 2020 годом выделенная на ведомство сумма возросла на 2,6 млрд грн. Законодательством общая численность СБУ закреплена на уровне 27 тыс. человек.

Для обеспечения функционирования Службы безопасности Украины (СБУ) в 2021 году было выделено почти 14,83 млрд грн. Средства ведомству направили из общего фонда государственного бюджета страны. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Фокуса.

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В 2020 году, рассказали в службе, на их деятельность из госбюджета выделили 12,23 млрд грн, то есть на 2,6 млрд грн меньше, чем в 2021 году.

На вопрос Фокуса о количестве их сотрудников по состоянию на 1 января 2022 года в ведомстве подчеркнули, что профильным законодательством утверждена общая численность СБУ в 27 тыс. человек в обычное время и в 31 тыс. во время особого периода (кроме военного положения). Во время военного положения численность СБУ регулируется мобилизационным планом Украины на особый период. Впрочем, сведений о фактической укомплектованности службы и ее подразделений в ведомстве не сообщили, заявив, что эта информация подлежит защите согласно ЗУ "О государственной тайне", и ее разглашение может нанести существенный ущерб интересам национальной безопасности.

[ + – ] В 2021 году на содержание СБУ из госбюджета выделили 14,8 млрд грн - документ

Отметим, в ответ на другой запрос Фокуса в СБУ рассказали, что заработная плата руководителя ведомства Ивана Баканова за 2021 год составила 1,5 млн грн. Больше всего — 285 тыс. грн — ему заплатили в декабре. Суммарная заработная плата руководства СБУ за 2021 год составила 5,7 млн грн.

Ранее Фокус сообщал, что на содержание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в 2021 году из госбюджета потратили более 240 млн грн.