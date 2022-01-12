Утримання СБУ обійшлося держбюджету України у 2021 році в 14,8 млрд грн

Порівняно з 2020 роком, виділена на відомство сума зросла на 2,6 млрд грн. Законодавством загальну чисельність СБУ закріплено на рівні 27 тис. осіб.

Для забезпечення функціонування Служби безпеки України (СБУ) у 2021 році було виділено майже 14,83 млрд грн. Кошти відомству направили із загального фонду державного бюджету країни. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Фокуса.

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У 2020 році, розповіли в службі, на їхню діяльність із держбюджету виділили 12,23 млрд грн, тобто на 2,6 млрд грн менше, ніж у 2021 році.

На питання Фокуса про кількість їхніх співробітників станом на 1 січня 2022 року у відомстві наголосили, що профільним законодавством затверджено загальну чисельність СБУ у 27 тис. осіб у звичайний час та в 31 тис. під час особливого періоду (крім військового стану). Під час військового стану чисельність СБУ регулюється мобілізаційним планом України на особливий період. Утім, відомостей про фактичну укомплектованість служби та її підрозділів у відомстві не повідомили, заявивши, що ця інформація підлягає захисту відповідно до ЗУ "Про державну таємницю" і її розголошення може завдати істотних збитків інтересам національної безпеки.

[ + – ] 2021 року на утримання СБУ з держбюджету виділили 14,8 млрд грн — документ

Зазначимо, у відповідь на інший запит Фокуса в СБУ розповіли, що заробітна плата керівника відомства Івана Баканова за 2021 рік склала 1,5 млн грн. Найбільше – 285 тис. грн – йому заплатили в грудні. Сумарна заробітна плата керівництва СБУ за 2021 рік склала 5,7 млн грн.

Раніше Фокус повідомляв, що на утримання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України у 2021 році з держбюджету витратили понад 240 млн грн.