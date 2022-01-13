Мигранты в Беларуси — это "биологическое оружие", — Данилов

Чиновник сказал, что мигрантов с заранее известным итогом отправили в ЕС — туда, куда их никто не собирался пропускать. И предложил представить такую толпу у границ РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ближневосточных мигрантов в Беларуси "биологическим оружием". Об этом сообщает "Украинская правда".

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К концу 2021 года у белорусско-польской границы скопился целый лагерь мигрантов из ближневосточных стран, численность которого поначалу составляла 2 тыс. человек. Толпа иракских курдов и сирийцев неоднократно пыталась перейти границу и попасть в Польшу, но польские силовики пресекали большинство подобных вылазок. В дальнейшем часть этих людей вернулась из Беларуси на родину.

"Это не мигранты. Это своего рода "биологическое оружие. Людей, отправили с заранее известным результатом, когда никто их в ЕС не собирался пропускать, — сказал Данилов, объяснив, что вопрос суверенности и неприкосновенности границ — главная задача для каждой страны. — Вы попробуйте сейчас пойти в РФ такой толпой. Другой вопрос, кто и как ведет себя в этой ситуации".

"Путин троллит американцев"

В своем интервью Данилов ответил на вопрос о заявлениях Путина об американцах и химическом оружии, которые впоследствии пришлось опровергать пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби.

Он назвал такие заявления троллингом. "Троллят американцев химическим оружием, что вам непонятно? Сейчас каждая страна играет в свою игру и очень часто игра на внутреннего потребителя", — отметил Данилов, по его словам, этой теме посвящен фильм с Робертом де Ниро "Хвост виляет собакой". — Это нужно всем смотреть, просто the best фильм".

Ранее Фокус сообщал, что в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что "деэскалация возможна" и назвали необходимые условия. По словам российского дипломата Александра Грушко, Москва предоставит гарантии безопасности и территориальной целостности Украины, если руководство НАТО откажется от "военного содействия" украинской стороне.