Мігранти в Білорусі — це "біологічна зброя", — Данілов

Чиновник сказав, що мігрантів зі заздалегідь відомим результатом відправили до ЄС — туди, куди їх ніхто не збирався пропускати. І запропонував уявити такий натовп біля кордонів РФ.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов назвав близькосхідних мігрантів у Білорусі "біологічною зброєю". Про це повідомляє "Українська правда".

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До кінця 2021 року біля білорусько-польського кордону зібрався цілий табір мігрантів із близькосхідних країн, чисельність якого спочатку становила 2 тис. осіб. Натовп іракських курдів і сирійців неодноразово намагався перейти кордон і потрапити до Польщі, але польські силовики припиняли більшість подібних вилазок. Надалі частина цих людей повернулася з Білорусі на батьківщину.

"Це не мігранти. Це свого роду "біологічна зброя". Людей відправили зі заздалегідь відомим результатом, коли ніхто їх у ЄС не збирався пропускати, — сказав Данілов, пояснивши, що питання суверенності та недоторканності кордонів — головне завдання для кожної країни. — Ви спробуйте зараз піти в РФ таким натовпом. Інше питання, хто і як веде себе в цій ситуації".

"Путін тролить американців"

У своєму інтерв'ю Данілов відповів на запитання про заяви Путіна про американців і хімічну зброю, які згодом довелося спростовувати прессекретареві Пентагону Джону Кірбі.

Він назвав такі заяви тролінгом. "Тролять американців хімічною зброєю, що вам незрозуміло? Зараз кожна країна грає у свою гру і дуже часто грає на внутрішнього споживача, — зазначив Данілов, за його словами, цій темі присвячений фільм із Робертом де Ніро "Хвіст виляє собакою". — Це потрібно всім дивитися, просто the best фільм".

Раніше Фокус повідомляв, що в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що "деескалація можлива" та назвали необхідні умови. За словами російського дипломата Олександра Грушка, Москва надасть гарантії безпеки та територіальної цілісності України, якщо керівництво НАТО відмовиться від "воєнного сприяння" українській стороні.