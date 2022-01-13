Данилов рассказал, сколько влиятельных людей могут объявить олигархами в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам секретаря СНБО, не будет избирательно добавлять или исключать людей из реестра олигархов.

В Украине более 13 кандидатов, которые могут быть официально признаны олигархами. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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В мае 2021 года топ-чиновник сообщал, что СНБО относит к категории олигархов 13 украинских персон.

Журналист УП в ходе интервью отметил, что "антиолигархический" закон предусматривает создание "реестра олигархов". Собеседник прямо поинтересовался, хватит ли у власти "мощностей" на 13 кандидатов, на что Алексей Данилов ответил: "Вы не владеете информацией. Давайте таким образом: цифра 13 мне ясна, вы меня за язык не поймаете, я вам могу рассказать: их (кандидатов в олигархи — ред.) гораздо больше".

Секретарь СНБО также ушел от ответа на прямой вопрос, сколько потенциальных олигархов насчитала власть.

Алексей Данилов заверил, что власть не будет избирательно добавлять влиятельных людей в реестр. Секретарь СНБО напомнил, что в состав Совета нацбезопасности и обороны входят 22 члена, у которого отдельная точка зрения. По словам Данилова, чиновники "не будут выстраиваться в ряд" по команде Владимира Зеленского в вопросе добавления или исключения конкретных лиц из реестра.

На еще один вопрос журналиста УП, будут ли бизнесмены Игорь Коломойский и Ринат Ахметов объявлены олигархами, и как власть будет доказывать их влияние на политику и СМИ, Алексей Данилов заявил: "Там (в "антиолигархическом" законе — ред.) все же написано. Если человек будет подпадать под три критерия – тогда да (будет объявлен олигархом — ред.). Если нам что-то непонятно, я вам сказал, что мы не считаем себя людьми, которые все знают. Мы должны обратиться в соответствующие органы, которые должны дать соответствующие толкования".

В конце декабря секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал, что до 25 мая 2022 года в реестре олигархов появятся первые имена.

12 января президент Владимир Зеленский поручил СНБО расширить ограничения для лиц, попавших в реестр олигархов, за пределы Украины. Инициатива главы государства направлена на то, чтобы европейские партнеры Киева устанавливали дополнительные контроли в отношении активов лиц, влияющих на политику и медиа.