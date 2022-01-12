Зеленский поручил СНБО расширить ограничения для олигархов за пределы Украины (видео)

По словам главы Минюста Дениса Малюськи, работа СНБО с иностранными агентами поможет ограничить ведение бизнеса за рубежом людям, попавшим в список олигархов.

Во время последнего заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский поручил отработать механизм ограничения деятельности за пределами Украины для тех лиц, которые подпадают под статус олигарха. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, взаимодействие СНБО с иностранными партнерами в контексте закона об олигархах, позволит контролировать активы лиц, имеющих такой статус.

"Чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительные контроли в отношении активов и деятельности таких лиц за границей", — пояснил он.

Благодаря этому, как считает министр, статус олигарха автоматически приведет к ограничениям ведения бизнеса за рубежом. Для этого необходимо нормативно урегулировать и согласовать данный механизм с западными партнерами.

Также министр сказал, что подготовка к вступлению в силу закона об деолигархизации идет согласно плану и в рамках намеченных сроков, несмотря на некоторые препятствия, которые возникают по инициативе заинтересованных лиц.

"Сопротивление большое, война не закончилась. Еще есть несколько рубежей защиты, которые, очевидно, будут задействованы олигархами", — отметил Малюська., добавив что подобная реакция была вполне ожидаема.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует составить список бизнесменов, которые подпадают под статус олигарха. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, первые имена в нем должны появится уже к концу мая этого года.

Ринат Ахметов в интервью рассказал о причинах конфликта с президентом Владимиром Зеленским. По его мнению новых закон об олигархах не принесет ничего хорошего Украине.