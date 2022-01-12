Зеленський доручив РНБО розширити обмеження для олігархів за межі України (відео)

За словами голови Мін'юсту Дениса Малюськи, робота РНБО з іноземними агентами допоможе обмежити ведення бізнесу за кордоном людям, які потрапили до списку олігархів.

Під час останнього засідання РНБО президент України Володимир Зеленський доручив відпрацювати механізм обмеження діяльності за межами України для осіб, які підпадають під статус олігарха. Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

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За його словами, взаємодія РНБО з іноземними партнерами в контексті закону про олігархи дозволить контролювати активи осіб, які мають такий статус.

"Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном", — пояснив він.

Завдяки цьому, як вважає Міністр, статус олігарха автоматично призведе до обмежень ведення бізнесу за кордоном. Для цього необхідно нормативно врегулювати й узгодити цей механізм із західними партнерами.

Також міністр сказав, що підготовка до набуття чинності законом про деолігархізацію йде згідно з планом і в межах намічених термінів, незважаючи на деякі перешкоди, що виникають з ініціативи зацікавлених осіб.

"Опір великий, війна не закінчилася. Ще є кілька рубежів захисту, які, очевидно, будуть задіяні олігархами", — зазначив Малюська, додавши, що подібна реакція була цілком очікуваною.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки й оборони України планує скласти список бізнесменів, які підпадають під статус олігарха. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, перші імена в ньому мають з'явитися вже до кінця травня цього року.

Рінат Ахметов розповів про причини конфлікту з президентом Володимиром Зеленським. На його думку, новий закон про олігархів не принесе нічого хорошого Україні.