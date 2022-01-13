Тесть Зеленского, работающий помощником "слуги", придумал схему создания дорог на отходах

Нардеп Олег Бондаренко в комментарии Фокусу заявил, что проект отца жены президента Украины Владимира Кияшко предполагает освобождение земель под сельское хозяйство и размещение объектов социокультурного назначения.

Отец супруги президента Украины Елены Зеленской Владимир Кияшко разработал проект применения отходов добывающей отрасли промышленности в дорожном строительстве. Об этом рассказал в комментарии Фокусу нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.

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Идея проекта состоит в уменьшении количества отходов, находящихся в шламохранилищах и их использование при строительстве дорог, сказал нардеп.

В ответ на вопрос о бюджетных затратах на проект тестя Зеленского и сроках его выполнения парламентарий ответил, что таких данных не имеет.

"Проект вообще не предусматривал финансовых показателей, наличия прибыли, расходов или доходов в госбюджет. Это научная работа, она должна была привести к самоокупаемости без расхода бюджетных денег", – пояснил Бондаренко в комментарии Фокусу.

[ + – ] Тесть Зеленского работает у Бондаренко на общественных началах

Технические детали и подробности проекта политик не привел.

"Я не являюсь органом который рецензирует, оценивает и применяет такие проекты. Суть работы — применение отходов добывающей отрасли в дорожном строительстве. Какие технологии, сказать не могу, у меня даже не осталось этого проекта", – сказал он.

В научной работе, по словам "слуги народа", говорится об использовании части земель под строительство, сельское хозяйство и размещение объектов социокультурного назначения.

"Задача очень простая — освободить максимальное количество земель (от отходов)", – добавил парламентарий.

Работу Кияшко передали Министерству инфраструктуры Украины на оценку. Фокус отправил запросы в Мининфраструктуры и "Укравтодор" с просьбой предоставить текст проекта и дать ему краткую оценку.

Бондаренко уточнил, что отец Елены Зеленской работает преподавателем в нескольких ВУЗах и является его помощником на общественных началах без зарплаты.

[ + – ] Фото Кияшко на сайте факультета инфраструктуры и движимого состава железных дорог Киевского института железнодорожного транспорта

Напомним, что "Укравтодор" в конце прошлого года отчитался о рекордных темпах строительства дорог. Всего за 2021 год в рамках президентской программы "Большое строительство" удалось отремонтировать 5098 км дорог госзначения.

Фокус уже писал, что в 2022 году в Украине начнут строить первый украинский автобан – трассу Краковец-Броды-Ровно, проезд по которому будет платным. Предполагается, что трасса будет 280 км в длину, ездить по ней можно будет со скоростью не более 130 км/ч.