Тесть Зеленського, який працює помічником "слуги", вигадав схему створення доріг на відходах

Нардеп Олег Бондаренко в коментарі Фокусу заявив, що проєкт батька дружини президента України Володимира Кияшка передбачає звільнення земель під сільське господарство та розміщення об'єктів соціокультурного призначення.

Батько дружини президента України Олени Зеленської Володимир Кияшко розробив проєкт застосування відходів видобувної галузі промисловості в дорожньому будівництві. Про це розповів у коментарі Фокусу нардеп від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

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Ідея проєкту полягає в зменшенні кількості відходів, що перебувають у шламосховищах, і їхньому використанні при будівництві доріг, сказав нардеп.

У відповідь на питання про бюджетні витрати на проєкт тестя Зеленського та терміни його виконання парламентар відповів, що таких даних не має.

"Проєкт узагалі не передбачав фінансових показників, наявності прибутку, видатків або доходів до держбюджету. Це наукова робота, вона мала привести до самоокупності без витрати бюджетних грошей", — пояснив Бондаренко в коментарі Фокусу.

[ + – ] Тесть Зеленського працює в Бондаренка на громадських засадах

Технічні деталі та подробиці проєкту політик не навів.

"Я не є органом, який рецензує, оцінює та застосовує такі проєкти. Суть роботи — застосування відходів видобувної галузі в дорожньому будівництві. Які технології, сказати не можу, у мене навіть не залишилося цього проєкту", – сказав він.

У науковій роботі, за словами "слуги народу", йдеться про використання частини земель під будівництво, сільське господарство та розміщення об'єктів соціокультурного призначення.

"Завдання дуже просте — звільнити максимальну кількість земель (від відходів)", — додав парламентарій.

Роботу Кияшка передали Міністерству інфраструктури України на оцінку. Фокус надіслав запити до Мінінфраструктури й Укравтодору з проханням надати текст проєкту та дати йому коротку оцінку.

Бондаренко уточнив, що батько Олени Зеленської працює викладачем у кількох ВНЗ і є його помічником на громадських засадах без зарплати.

[ + – ] Фото Кияшка на сайті факультету інфраструктури та рухомого состава залізниць Київського інституту залізничного транспорту

Нагадаємо, що Укравтодор наприкінці минулого року звітував про рекордні темпи будівництва доріг. Усього за 2021 рік у межах президентської програми "Велике будівництво" вдалося відремонтувати 5098 км доріг держзначення.

Фокус уже писав, що у 2022 році в Україні почнуть будувати перший український автобан – трасу Краковець-Броди-Рівне, проїзд яким буде платним. Передбачається, що траса буде 280 км завдовжки, їздити нею можна буде зі швидкістю трохи більше за 130 км/год.