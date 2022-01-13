Несмотря на личный Citroen: "слуга" Третьякова ездит на автомобиле Toyota Camry комитета Рады

Нардепа утром на работу завозит ее муж, а машиной за бюджетные деньги пользуются и другие парламентарии, заверила Фокус пресс-секретарь комитета.

Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, представительница фракции "Слуга народа" Галина Третьякова использует автомобиль Toyota Camry с личным парламентским водителем. Об этом написал в Telegram журналист Тарас Середич.

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"Нардепа возят на государственной Toyota Camry, заправленной за наши с вами деньги", – отметил он.

В комментарии Фокусу пресс-секретарь комитета парламента Алена Перепелица сообщила, что эта машина (Toyota Camry) принадлежит комитету соцполитики и не является личным авто Третьяковой.

"К каждому комитету привязан автомобиль. Насколько я знаю, у всех абсолютно комитетов Toyota Camry. Одна Camry на один комитет", – пояснила она.

В декларации за 2020 год нардеп указала два авто Citroen — C4 Picasso 2009 года за 40 тысяч гривен и Grand Picasso 2016 года за 806 тысяч гривен. Перепелица добавила, что в собственности Третьяковой остался Citroen 2016 года, а первый она продала в прошлом году.

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Почему Третьякова ездит на Toyota Camry комитета, пресс-секретарь не уточнила.

"Есть например машина, она свободна сейчас. Утром ее муж завозит на работу. Toyota Camry не может считаться ее личным авто, поскольку на нем ездят как минимум три нардепа. Точно из секретариата Рады кто-то ездил и (член комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа") Анатолий Остапенко. Можно утверждать, что это – его личный автомобиль", – продолжила Перепелица.

Только спикеру Верховной Рады Украины по протоколу положен личный автомобиль, добавила она.

Напомним, что в ноябре прошлого года автопарк парламента пополнили около два десятка новых машин на 17,7 млн. гривен. Для нужд нардепов закупили 17 автомобилей Toyota, 16 из них поставила одна компания ООО "Автоарт ЛТД".

В этом же месяце Третьякову отстранили от пяти заседаний Рады после ее высказывания о смерти депутата от "За Майбутнє" Антона Полякова.