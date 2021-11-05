"Минус один враг": Рада отстранила Третьякову от заседаний из-за высказывания о смерти Полякова

Невеста умершего нардепа Анна Скороход назвала отстраненную коллегу "врагом" и "позором", а также предложила лишить ее депутатского мандата.

Народные депутаты поддержали отстранение от пяти заседаний "слуги народа" и главы профильного комитета Рады по вопросам соцполитики Галины Третьяковой. Трансляция голосования ведет Youtube-канал парламента.

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Соответствующее решение поддержали 234 парламентария.

Галину Третьякову отстранили от пяти заседаний Верховной Рады после ее высказывания о смерти депутата от "За Майбутнє" Антона Полякова. Нардеп от "Слуги народа" в партийном чате, комментируя инцидент с коллегой, написала "минус один враг".

Примечательно, что против отстранения Галины Третьяковой проголосовали три депутата от президентской фракции — Никита Потураев, Сергей Швец и Богдан Яременко.

После голосования главу профильного комитета попросили удалиться из зала заседаний. Позже к трибуне Верховной Рады вышла возлюбленная Антона Полякова Анна Скороход, которая призвала коллег создать ВСК по расследованию смерти депутата от "За Майбутнє".

Невеста Антона Полякова назвала Галину Третьякову врагом и позором Верховной Рады IX созыва.

"Он — герой нашего времени, которого жестоко убили. Кто бы что не говорил — его убили. И мы, как коллеги, должные разобраться в этом деле. Это наша обязанность перед Антоном Поляковым… Тут Галина Третьякова говорила о врагах. Враг — она сама. И для фракции "Слуга народа", и для всех окружающих людей. Такие люди не должны быть в парламенте… И я думаю, что вопрос должен стоять не в отстранении от пяти пленарных заседаний, а о лишении мандата. И это должно идти от президента. Потому что если президент себя уважает — таких людей в его окружении быть не должно", — заявила Анна Скороход с трибуны парламента и призвала нардепов минутой молчания почтить память Антона Полякова.

[ + – ] Анна Скороход про отстранение Галины Третьяковой

Напомним, народный депутат от группы "За Майбутнє" Антон Поляков умер ночью 8 октября. Парламентарию стало плохо в салоне столичного такси, которое было остановлено патрульными полицейскими из-за нарушения ПДД.

Замглавы МВД Евгений Енин заявил, что последняя экспертиза выявила в крови Антона Полякова метадон, димедрол и алкоголь, и отметил, что разбавленный синтетический наркотик нельзя получить по рецепту в обычной аптеке. Невеста Антона Полякова Анна Скороход отбросила версию про наркотики и заявила, что народного депутата убили.

Накануне голосования об отстранении Галины Третьяковой Анна Скороход предложила отправить главу профильного комитета Рады в психбольницу.