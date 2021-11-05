"Мінус один ворог": Рада усунула Третьякову від засідань через висловлювання про смерть Полякова

Наречена померлого нардепа Анна Скороход назвала відсторонену колегу "ворогом" та "ганьбою", а також запропонувала позбавити її депутатського мандата.

Народні депутати підтримали усунення від п'яти засідань "слуги народу" та голови профільного комітету Ради з питань соцполітики Галини Третьякової. Трансляцію голосування веде Youtube-канал парламенту.

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Відповідне рішення підтримали 234 парламентарі.

Галину Третьякову усунули від п'яти засідань Верховної Ради після її висловлювання про смерть депутата від "За Майбутнє" Антона Полякова. Нардепка від "Слуги народу" в партійному чаті, коментуючи інцидент із колегою, написала "мінус один ворог".

Примітно, що проти усунення Галини Третьякової проголосували три депутати від президентської фракції — Микита Потураєв, Сергій Швець та Богдан Яременко.

Після голосування голову профільного комітету попросили вийти із зали засідань. Пізніше до трибуни Верховної Ради вийшла кохана Антона Полякова Анна Скороход, яка закликала колег створити ТСК щодо розслідування смерті депутата від "За Майбутнє".

Наречена Антона Полякова назвала Галину Третьякову ворогом та ганьбою Верховної Ради IX скликання.

"Він — герой нашого часу, якого жорстоко вбили. Хто б що не казав — його вбили. І ми як колеги повинні розібратися в цій справі. Це наш обов'язок перед Антоном Поляковим... Тут Галина Третьякова говорила про ворогів. Ворог — вона сама і для фракції "Слуга народу", і для всього оточення. Такі люди не повинні бути в парламенті... І я думаю, що питання має стояти не у відстороненні від п'яти пленарних засідань, а про позбавлення мандату... І це має йти від президента. Бо якщо президент себе поважає — таких людей у його оточенні бути не повинно", — заявила Анна Скороход з трибуни парламенту і закликала нардепів хвилиною мовчання вшанувати пам'ять Антона Полякова.

[ + – ] Анна Скороход про усунення Галини Третьякової

Нагадаємо, народний депутат від групи "За Майбутнє" Антон Поляков помер уночі 8 жовтня. Парламентарію стало погано в салоні столичного таксі, яке зупинили патрульні поліцейські через порушення правил дорожнього руху.

Заступник голови МВС Євген Єнін заявив, що остання експертиза виявила в крові Антона Полякова метадон, димедрол та алкоголь, і зазначив, що розведений синтетичний наркотик не можна отримати за рецептом у звичайній аптеці. Наречена Антона Полякова Анна Скороход відкинула версію про наркотики та заявила, що народного депутата вбили.

Напередодні голосування про усунення Галини Третьякової Анна Скороход запропонувала відправити голову профільного комітету Ради до психіатричної лікарні.