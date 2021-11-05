"Її місце не в парламенті", — Скороход запропонувала відправити Третьякову до психіатричної лікарні (відео)

Депутатка також виступила за запровадження обов'язкових психіатричних наркоконтролів для людей, які балотуються чи претендують на високу посаду.

Нардепку від "Слуги народу", голову комітету з питань соцполітики Ради Галину Третьякову необхідно відправити до психіатричної лікарні. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила парламентарійка та кохана Антона Полякова Анна Скороход.

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Членкиня фракції "За Майбутнє" вважає, що Галині Третьяковій, яка прокоментувала смерть Антона Полякова фразою "мінус один ворог", немає місця у Верховній Раді.

Окрім цього, Анна Скороход запропонувала запровадити обов'язкові психіатричні наркоконтролі для людей, які балотуються чи претендують на високу посаду.

"Пані Третьякову потрібно відправити на Фрунзе (там знаходиться психіатрична лікарня імені Павлова — ред). На мій погляд, там її місце, а не в парламенті. Для того, щоб таких як пані Третьякова, не було хоча б у парламенті, а бажано у владі. Думаю, буде абсолютно правильно, якщо перед тим, як люди люди балотуватимуться чи претендуватимуть на певні посади, вони проходитимуть психіатричний наркоконтроль", — додала кохана Антона Полякова і припустила, що подібна процедура не допустить нездорових і залежних від заборонених речовин до влади.

Парламентарійка також розповіла, що у справі про смерть Антона Полякова її допитували протягом семи годин і на допиті Анна Скороход проходила виключно як свідок.

[ + – ] Анна Скороход про Галину Третьякову

Зазначимо, що народний депутат і член фракції "За Майбутнє" Антон Поляков помер уночі 8 жовтня у Києві. Нардепу стало погано у салоні таксі, яке зупинили правоохоронці за порушення правил дорожнього руху.

Одна з останніх експертиз встановила, що у крові Антона Полякова був алкоголь, метадон і димедрол. В МВС зазначили, що розведений синтетичний наркотик не можна отримати за звичайним рецептом в аптеці й силовики зараз встановлюють, як заборонені препарати потрапили в організм Антона Полякова.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Анна Скороход зізнавалася, що вони планували одружитися з Антоном Поляковим і заявила, що її коханого навмисно вбили.