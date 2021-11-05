"Ее место не в парламенте", — Скороход предложила отправить Третьякову в психбольницу (видео)

Депутат также выступила за введение обязательных психиатрических наркоконтролей для людей, которые баллотируются или претендуют на высокую должность.

Нардепа от "Слуги народа", главу комитета по вопросам соцполитики Рады Галину Третьякову необходимо отправить в психиатрическую больницу. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила парламентарий и возлюбленная Антона Полякова Анна Скороход.

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Член фракции "За Майбутнє" считает, что Галине Третьяковой, которая прокомментировала смерть Антона Полякова фразой "минус один враг", не место в Верховной Раде.

Помимо этого, Анна Скороход предложила ввести обязательные психиатрические наркоконтроли для людей, которые баллотируются или претендуют на высокую должность.

"Госпожу Третьякову нужно отправить на Фрунзе (там находится психбольница имени Павлова — ред). На мой взгляд, там ее место, а не в парламенте. Для того, чтобы таких как госпожа Третьяков,а не было хотя бы в парламенте, а желательно во власти. Думаю, будет абсолютно правильно, если перед тем, как люди люди будут баллотироваться или претендовать на определенные должности, они будут проходить психиатрический наркоконтроль", — добавила возлюбленная Антона Полякова и предположила, что подобная процедура не допустит нездоровых или зависимых от запрещенных веществ к власти.

Парламентарий также рассказала, что по делу о смерти Антона Полякова ее допрашивали в течение семи часов и на допросе Анна Скороход проходила исключительно в качестве свидетеля.

[ + – ] Анна Скороход про Галину Третьякову

Отметим, что народный депутат и член фракции "За Майбутнє" Антон Поляков умер ночью 8 октября в Киеве. Нардепу стало плохо в салоне такси, которое остановили правоохранители за нарушение правил дорожного движения.

Одна из последних экспертиз установила, что в крови Антона Полякова был алкоголь, метадон и димедрол. В МВД отметили, что разбавленный синтетический наркотик нельзя получить по обычному рецепту в аптеке и силовики сейчас устанавливают, как запрещенные препараты попали в организм Антона Полякова.

В эфире телеканала "Украина 24" Анна Скороход признавалась, что они планировали пожениться с Антоном Поляковым и заявила, что ее возлюбленного преднамеренно убили.