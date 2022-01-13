Попри особистий Citroen: "слуга" Третьякова їздить автомобілем Toyota Camry комітету Ради

Вранці нардепку на роботу привозить чоловік, а інші парламентарі користуються авто за бюджетні гроші, запевнила Фокус прессекретарка комітету.

Голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, представниця фракції "Слуга народу" Галина Третьякова використовує автомобіль Toyota Camry з власним парламентським водієм. Про це написав у Telegram журналіст Тарас Середич.

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"Нардепку возять на державній Toyota Camry, заправленій за наші з вами гроші", – зазначив він.

У коментарі Фокусу прессекретарка комітету парламенту Олена Перепелиця повідомила, що ця машина (Toyota Camry) належить комітету соцполітики і не є власним авто Третьякової.

"До кожного комітету прив'язаний автомобіль. Наскільки я знаю, всі абсолютно комітети Toyota Camry. Одна Camry на один комітет", — пояснила вона.

У декларації за 2020 рік нардепка вказала два авто Citroen — C4 Picasso 2009 року за 40 тисяч гривень та Grand Picasso 2016 року за 806 тисяч гривень. Перепелиця додала, що у власності Третьякової залишився Citroen 2016 року, а перший вона продала минулого року.

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Чому Третьякова їздить на Toyota Camry комітету, речниця не уточнила.

"Є, наприклад, машина, вона вільна зараз. Вранці її чоловік завозить на роботу. Toyota Camry не може вважатися її особистим авто, оскільки на ньому їздять як мінімум три нардепи. Точно із секретаріату Ради хтось їздив і (член комітету Верховної Ради України із соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардеп від "Слуги народу") Анатолій Остапенко. Можна стверджувати, що це його особистий автомобіль", — продовжила Перепелиця.

Тільки спікеру Верховної Ради України за протоколом належить особистий автомобіль, додала вона.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року автопарк парламенту поповнили близько двох десятків нових машин на 17,7 млн гривень. Для потреб нардепів закупили 17 автомобілів Toyota, 16 з них поставила одна компанія ТОВ "Автоарт ЛТД".

Цього ж місяця Третьякову усунули від п'яти засідань Ради після її висловлювання про смерть депутата від "За Майбутнє" Антона Полякова.