"Опаснее, чем в Грузии": Корниенко рассказал, что ждет Украину в случае признания ОРДЛО Россией

Ситуацию с оккупированными территориями, по словам вице-спикера Рады, усугубляет открытое присутствие армии РФ на Донбассе.

Украину ждут серьезные последствия в том случае, если Россия признает оккупированные территории Донбасса "независимыми государствами". Об этом в эфире парламентского телеканала "Рада" заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

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По его словам, последствия признания Россией ОРДЛО будут более опасными, чем аналогические события в Грузии.

Вице-спикер Верховной Рады отметил, что ситуацию с оккупированными территориями усугубляет открытое присутствие армии РФ на временно неподконтрольном Донбассе.

Александр Корниенко обратил внимание, что власти РФ инициативу о признании ОРДЛО поручают лояльным к Кремлю политсилам — ЛДПР или Коммунистической партии России.

"КПРФ – будто оппозиционная, но управляемая (партия — ред.) и через нее идут определенные вещи, которые зазорно выносить на рассмотрение власти (Единой России — ред.)", — добавил вице-спикер парламента в эфире телеканала.

Отметим, что Александр Корниенко прокомментировал ситуацию с ОРДЛО после подготовки в Госдуме проекта постановления о признании Москвой оккупированных территорий Донбасса.

Так, депутат Государственной думы от КПРФ Казбек Тайсаев сообщал, что его фракция разработала документ, с помощью которого Россия может признать "независимыми государствами" временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

По словам парламентария, проект был сделан по аналогиями с постановлениями о признании Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, 24 декабря росСМИ опубликовали "украинский план десяти шагов" по урегулированию войны на Донбассе. По данным журналистов, этот документ предусматривает проведение прямых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского, и имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

В конце декабря Главное управление разведки Минобороны информировало, сколько российских офицеров и генералов находится на Донбассе. По данным силового ведомства, на оккупированных территориях постоянно дислоцируются от 600 до 800 кадровых офицеров, часть из которых — награждена государственными наградами РФ.