"Небезпечніше, ніж у Грузії": Корнієнко розповів, що чекає на Україну в разі визнання ОРДЛО Росією

Ситуацію з окупованими територіями, за словами віцеспікера Ради, посилює відкрита присутність армії РФ на Донбасі.

На Україну чекають серйозні наслідки в тому випадку, якщо Росія визнає окуповані території Донбасу "незалежними державами". Про це в ефірі парламентського телеканалу "Рада" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

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За його словами, наслідки визнання Росією ОРДЛО будуть небезпечнішими, ніж аналогічні події в Грузії.

Віцеспікер Верховної Ради зазначив, що ситуацію з окупованими територіями посилює відкрита присутність армії РФ на тимчасово непідконтрольному Донбасі.

Олександр Корнієнко звернув увагу, що влада РФ ініціативу про визнання ОРДЛО доручає лояльним до Кремля політсилам — ЛДПР чи Комуністичній партії Росії.

"КПРФ — ніби опозиційна, але керована (партія — ред.) і через неї йдуть певні речі, які соромно виносити на розгляд влади (Єдиної Росії — ред.)", — додав віцеспікер парламенту в ефірі телеканалу.

Зазначимо, що Олександр Корнієнко прокоментував ситуацію з ОРДЛО після підготовки в Держдумі проєкту ухвали про визнання Москвою окупованих територій Донбасу.

Так, депутат Державної думи від КПРФ Казбек Тайсаєв повідомляв, що його фракція розробила документ, за допомогою якого Росія може визнати "незалежними державами" тимчасово непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.

За словами парламентаря, прожкт було зроблено за аналогіями з ухвалами про визнання Абхазії та Південної Осетії.

Нагадаємо, 24 грудня росЗМІ опублікували "український план десяти кроків" щодо врегулювання війни на Донбасі. За даними журналістів, цей документ передбачає проведення прямих переговорів Володимира Путіна та Володимира Зеленського та імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Наприкінці грудня Головне управління розвідки Міноборони інформувало, скільки російських офіцерів та генералів перебуває на Донбасі. За даними силового відомства, на окупованих територіях постійно дислокуються від 600 до 800 кадрових офіцерів, частина з яких нагороджена державними відзнаками РФ.