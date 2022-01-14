Зеленский и президент Азербайджана обсудили создание транспортного коридора в обход России

Идея транспортного коридора заключается в объединении четырех стран – Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым создание транспортного коридора, который объединит страны-участницы Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ. Об этом Зеленский сообщил на брифинге, который транслировал Офис президента Украины в Facebook.

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Зеленский акцентировал внимание на развитии сотрудничества в сфере авиации, а также автомобильных и железнодорожных перевозок.

"Мы будем и дальше совместно работать над рядом перспектив. Среди прочего, это создание транспортного коридора, который объединит Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову ", — сказал Зеленский.

Если посмотреть на карту, станет понятно, что такой коридор будет создан в обход России.

[ + – ] Азербайджан граничит с российским Дагестаном Фото: Google Maps

Президенты затронули тему двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, титановой отрасли и других "важных и в будущем очень успешных проектах, отметил Зеленский.

[ + – ] Зеленский поддержал территориальную целостность Азербайджана Фото: president.gov.ua

Алиев говорил о взаимодействии в энергетической сфере и планах азербайджанской нефтяной госкомпании Socar развивать украинское направление.

Пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Алиев прибыл 14 января на самолете в международный аэропорт "Борисполь". Его встречали первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

[ + – ] Алиева встретили в "Борисполе" Фото: President.az

В декабре прошлого года президент Украины предлагал провести в Киеве саммит лидеров трех стран — Украины, Турции и Азербайджана. В феврале 2022 года будет 30 лет с момента установления дипломатических связей Украины с этими странами.

Напомним, что во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году Зеленский поддержал территориальную целостность Азербайджана.