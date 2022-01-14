Зеленський і президент Азербайджану обговорили створення транспортного коридору в обхід Росії

Ідея транспортного коридору полягає в об'єднанні чотирьох країн – Грузії, України, Азербайджану та Молдови.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим створення транспортного коридору, який об'єднає країни-учасниці Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ. Про це Зеленський повідомив на брифінгу, який транслював Офіс президента України у Facebook.

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Зеленський акцентував увагу на розвитку співробітництва у сфері авіації, а також автомобільних і залізничних перевезень.

"Ми будемо й надалі спільно працювати над низкою перспектив. Серед іншого, це створення транспортного коридору, який об'єднає Грузію, Україну, Азербайджан і Молдову", — сказав Зеленський.

Якщо подивитися на карту, стане зрозуміло, що такий коридор буде створено в обхід Росії.

[ + – ] Азербайджан межує з російським Дагестаном Фото: Google Maps

Президенти торкнулися теми двосторонньої співпраці в сільському господарстві, титановій галузі й інших "важливих і в майбутньому дуже успішних проєктах", зазначив Зеленський.

[ + – ] Зеленський підтримав територіальну цілісність Азербайджану Фото: president.gov.ua

Алієв говорив про взаємодію в енергетичній сфері та плани азербайджанської нафтової держкомпанії Socar розвивати український напрямок.

Пресслужба президента Азербайджану повідомила, що Алієв прибув 14 січня літаком до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Його зустрічала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

[ + – ] Алієва зустріли в "Борисполі" Фото: President.az

У грудні минулого року президент України пропонував провести в Києві саміт лідерів трьох країн — України, Туреччини й Азербайджану. У лютому 2022 року буде 30 років із моменту встановлення дипломатичних зв'язків України з цими країнами.

Нагадаємо, що під час збройного конфлікту в Нагірному Карабаху у 2020 році Зеленський підтримав територіальну цілісність Азербайджану.