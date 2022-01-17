Порошенко уснул во время заседания в суде (видео)

Под зданием Печерского райсуда сторонники бывшего главы государства собрались, чтобы поддержать его во время избрания меры пресечения.

Во время заседания Печерского райсуда Киева, где избирают меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко, политик уснул в ходе процесса, когда выступал адвокат. Видео появилось на YouTube-канале "Погляд".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

После возвращения в Украину политик прибыл в суд на заседание, где ему избирают меру пресечения по делу о госизмене и финансированию терроризма.

После перерыва для ознакомления с материалами дела, суд продолжился.

Напомним, что 17 января под здание Печерского райсуда Киева прибыли сторонники Порошенко, которые устроили акцию. На ней присутствовали и представители Нацгвардии.

Пятого президента обвиняют в госизмене — он якобы в сговоре с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком заблокировал поставки угля из ЮАР, покупая его у оккупантов Донбасса, которым было перечислено 200 млн гривен.

В "Слуге народа" прокомментировали возвращение Петра Порошенко в Украину из-за границы и обвинили его в создании искусственного скандала вместо того, чтобы реагировать на обвинения по закону. В "Европейской солидарности" ответили президентской фракции. Там призвали "слуг" не боятся своего лидера и выступить против подавления демократии в стране, преследования оппозиции и т.д.