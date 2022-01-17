Распитие чая и игра на "барабанах". Что происходит на митинге в поддержку Порошенко под судом (фото)

Люди продолжают прибывать на акцию, некоторые из них пришли поддержать пятого президента вместе с детьми.

Сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко продолжают стоять под Печерским районным судом Киева, в котором сегодня народному депутату избирают меру пресечения по производству о государственной измене и содействии терроризму. Об этом с места событий сообщает корреспондентка Фокуса.

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Рядом с Владимирской улицей припаркованы автобусы, в которых на суд от аэропорта "Жуляны" ехали сторонники политика.

Под зданием суда участники акции в поддержку Порошенко стоят с разными флагами, в том числе партии "Европейская солидарность" и общественных организаций "Брати по зброї" и "Справа громад".

Также на мероприятии замечен человек, держащий в руках палку, к которой прикреплена лягушка в подгузниках. Ряд участников митинга продолжают бить палками по бочкам, имитируя звук барабанов.

К зданию суда подъезжают сторонники лидера "Евросолидарности", некоторые из них — с детьми.

[ + – ] Ребенок на акции в поддержку Порошенко

Собравшимся под местом проведения заседания наливают чай.

На площади рядом с местом проведения заседания стоят автобусы с бойцами Национальной гвардии.

По словам журналистки Фокуса, под зданием суда находятся приблизительно 1000 человек.

Тем временем на Софийской площади, возле которой расположен райсуд, начали демонтировать карусель, установленную к новогодним праздникам. Ранее в КГГА сообщали, что сегодня, 17 января, начнется демонтаж и остальных объектов локации.

Напомним, около 11:40 17 января в Печерском районном суде Киева началось судебное заседание, в ходе которого пятому президенту Петру Порошенко изберут меру пресечения по подозрению в государственной измене и содействию террористической деятельности. Сторона обвинения ходатайствует о взятии лидера "Евросолидарности" под стражу.

По версии Государственного бюро расследований (ГБР), Порошенко и нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук организовали схему поставок угля из ОРДЛО в Украину.