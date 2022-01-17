Розпивання чаю та гра на "барабанах". Що відбувається на мітингу на підтримку Порошенка під судом (фото)

Люди продовжують прибувати на акцію, деякі з них прийшли підтримати п'ятого президента разом із дітьми.

Прихильники п'ятого президента України Петра Порошенка продовжують стояти під Печерським районним судом Києва, у якому сьогодні народному депутату обирають запобіжний захід з провадження про державну зраду та сприяння тероризму. Про це з місця подій повідомляє кореспондентка Фокуса.

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Поряд із Володимирською вулицею припарковані автобуси, у яких на суд від аеропорту "Жуляни" їхали прихильники політика.

Під будівлею суду учасники акції на підтримку Порошенка стоять із різними прапорами, зокрема партії "Європейська солідарність" та громадських організацій "Брати по зброї" та "Справа громад".

Також на заході помічено людину, яка тримає в руках палицю, до якої прикріплено жабу в підгузках. Низка учасників мітингу продовжують бити ціпками по бочках, імітуючи звук барабанів.

До будівлі суду під'їжджають прихильники лідера "Євросолідарності", деякі з них – з дітьми.

[ + – ] Дитина на акції на підтримку Порошенка

Тим, хто зібрався під місцем проведення засідання, наливають чай.

На площі поруч із місцем проведення засідання стоять автобуси з бійцями Національної гвардії.

За словами журналістки Фокуса, під будівлею суду перебувають близько 1000 осіб.

Тим часом на Софійській площі, біля якої розташовано райсуд, почали демонтувати карусель, встановлену до новорічних свят. Раніше в КМДА повідомляли, що сьогодні, 17 січня, розпочнеться демонтаж і решти об'єктів локації.

Нагадаємо, близько 11:40 17 січня в Печерському районному суді Києва розпочалося судове засідання, під час якого п'ятому президенту Петру Порошенку оберуть запобіжний захід за підозрою в державній зраді та сприянні терористичній діяльності. Сторона звинувачення клопочеться про взяття лідера "Євросолідарності" під варту.

За версією Державного бюро розслідувань (ДБР), Порошенко та нардеп із ОПЗЖ Віктор Медведчук організували схему постачання вугілля з ОРДЛО в Україну.