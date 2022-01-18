"Большая демандатизация": в "Слуге народа" подготовили список депутатов на отзыв

Процедуру императивного мандата могут применить к 61 человеку. Это менее, чем сотая часть всех депутатов местных советов от "Слуги народа".

Политсила "Слуга народа" подготовила список депутатов местных советов, к которым могут применить процедуру императивного мандата (отзыва). Об этом сказала глава политсилы Елена Шуляк в комментарии "Интерфакс-Украина".

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Перечень подготовлен на основании данных областных партийных организаций, в нем сейчас 61 человек, добавила нардеп.

"По каждому конкретному случаю мы рассматриваем кандидатов… Данная цифра может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения", — отметила Шуляк.

Общее число депутатов местных советов от "Слуги народа" – 6 407 человек. По мнению главы политсилы, 61 поданный депутат — весьма небольшой процент.

[ + – ] Шуляк заявила о проведении заседания Национального совета громад Фото: Пресc-служба партии "Слуга народа"

Когда обсудят список кандидатов на императивный мандат?

Шуляк анонсировала на 27 января заседание Национального совета громад политсилы. На нем обсудят кандидатуры местных депутатов, к которым применят императивный мандат. По ее словам, в этот орган входят главы ячеек "Слуги народа" в Киеве, Кривом Роге и всех областях.

"На центральном уровне мы уже посмотрели, поработали с юристами. Поскольку данную процедуру мы проходим впервые, хотелось бы, чтобы она была максимально прозрачной, понятной для всех участников. Необходимо проанализировать все голосования, посещения пленарных заседаний сессий, постоянных комиссий", — продолжила Шуляк.

[ + – ] Арахамия говорил о "большой демандатизации" в рядах "Слуги народа"" Фото: Пресc-служба партии "Слуга народа"

По нормам украинского законодательства, императивный мандат могут применить в случае, если депутат не вошел во фракцию, был исключен из нее или если он не поддерживает решения фракции на голосовании, сообщила политик.

"Мы обязательно мониторим ситуацию на предмет того, работает ли местный депутат вообще, потому что если он не посещает заседаний без уважительной причины, он не должен представлять интересы избирателей, поскольку просто не выполняет своих обязанностей", — заключила нардеп.

Напомним, что 26 декабря прошлого года Шуляк обещала чистки в рядах президентской партии. По ее словам, это должен быть беспристрастный анализ, а не "разборки между членами команды".

Глава фракции монобольшинства Давид Арахамия говорил о "большой демандатизации" по народной инициативе. Подробные шаги по этой мере обещали озвучить в январе 2022 года.