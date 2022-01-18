"Велика демандатизація": у "Слузі народу" підготували список депутатів на відкликання

Процедуру імперативного мандата можуть застосувати до 61 особи. Це менш ніж сота частина всіх депутатів місцевих рад від "Слуги народу".

Політсила "Слуга народу" підготувала список депутатів місцевих рад, яких можуть застосувати процедуру імперативного мандату (відкликання). Про це сказала голова політсили Олена Шуляк у коментарі "Інтерфакс-Україна".

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Перелік підготовлено на підставі даних обласних партійних організацій, у ньому наразі 61 особа, додала нардепка.

"Щодо кожного конкретного випадку ми розглядаємо кандидатів... Ця цифра може змінюватися як у бік збільшення, так і в бік зменшення", — зазначила Шуляк.

Загальна кількість депутатів місцевих рад від "Слуги народу" – 6407 осіб. На думку голови політсили, 61 поданий депутат — невеликий відсоток.

[ + – ] Шуляк заявила про проведення засідання Національної ради громад Фото: Пресc-служба партии "Слуга народа"

Коли обговорять перелік кандидатів на імперативний мандат?

Шуляк анонсувала на 27 січня засідання Національної ради громад політсили. На ньому обговорюватимуть кандидатури місцевих депутатів, до яких застосують імперативний мандат. За її словами, до цього органу входять голови осередків "Слуги народу" в Києві, Кривому Розі та всіх областях.

"На центральному рівні ми вже подивилися, попрацювали з юристами. Оскільки цю процедуру ми проходимо вперше, хотілося б, щоб вона була максимально прозорою, зрозумілою для всіх учасників. Необхідно проаналізувати всі голосування, відвідування пленарних засідань сесій, постійних комісій", — продовжила Шуляк.

[ + – ] Арахамія говорив про "велику демандатизацію" в лавах "Слуги народу". Фото: Преc-служба партії "Слуга народу"

За нормами українського законодавства, імперативний мандат можуть застосувати у випадку, якщо депутат не увійшов до фракції, був виключений із неї або якщо він не підтримує рішення фракції під час голосування, повідомила політикиня.

"Ми обов'язково моніторимо ситуацію щодо того, чи працює місцевий депутат взагалі, тому що якщо він не відвідує засідань без поважної причини, він не повинен представляти інтереси виборців, оскільки просто не виконує своїх обов'язків", — підсумувала нардепка.

Нагадаємо, що 26 грудня минулого року Шуляк обіцяла чистки в лавах президентської партії. За її словами, це має бути об'єктивний аналіз, а не "суперечки між членами команди".

Голова фракції монобільшості Давид Арахамія говорив про "велику демандатизацію" з народної ініціативи. Детальні кроки принаймні обіцяли озвучити в січні 2022 року.