Как "Большое строительство": в "Слуге народа" объяснили, какой должна быть эффективная партия

Глава президентской политсилы Елена Шуляк рассказала, что до конца 2022 года количество ее офисов планируют увеличить с 79 до 300.

В Украине должны появиться эффективные партии, которые станут политическими институтами с крепкой разветвленной структурой, понятной идеологией и ответами на запросы общества. Об этом написала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в блоге на сайте издания LB.ua.

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Говоря о показателе эффективности партий, Шуляк вспомнила о собственной политсиле. По ее словам, "Слуга народа" должна превратиться в полноценную площадку для коммуникации между украинцами и властями, которая будет работать по принципу президентского проекта "Большое строительство".

[ + – ] За 2021 год в рамках "Большого строительства" отремонтировали более 5 тыс. км дорог госзначения Фото: president.gov.ua

"Большое строительство" — это успешный опыт всей нашей команды, который необходимо распространять и использовать наработанные подходы для дальнейшего развития партии "Слуга народа", – подчеркнула нардеп.

Шуляк отметила, что по всей Украине открыли 79 офисов партии "Слуга народа": 24 областных, 2 городских (Киев, Кривой Рог) и 53 районных. До конца 2022 года это количество хотят увеличить до 300.

Отметим, что политсила "Слуга народа" подготовила список из 61 депутата местных советов, к которым могут применить процедуру императивного мандата.

СМИ ранее писали, что президент Украины Владимир Зеленский хотел в 2022 году переименовать партию "Слуга народа". Одним из вариантов названия рассматривали "Партия Зеленского".