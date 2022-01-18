Як "Велике будівництво": у "Слузі народу" пояснили, якою має бути ефективна партія

Глава президентської політсили Олена Шуляк розповіла, що до кінця 2022 року кількість її офісів планують збільшити із 79 до 300.

В Україні мають з'явитися ефективні партії, які стануть політичними інститутами із міцною розгалуженою структурою, зрозумілою ідеологією та відповідями на запити суспільства. Про це написала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у блозі на сайті видання LB.ua.

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Говорячи про показник ефективності партій, Шуляк згадала про власну політсилу. За її словами, "Слуга народу" має перетворитися на повноцінний майданчик для комунікації між українцями та владою, який працюватиме за принципом президентського проєкту "Велике будівництво".

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"Велике будівництво" — це успішний досвід усієї нашої команди, який необхідно поширювати та використовувати напрацьовані підходи для подальшого розвитку партії "Слуга народу", — наголосила нардеп.

Шуляк зазначила, що по всій Україні відкрили 79 офісів партії "Слуга народу": 24 обласні, 2 міські (Київ, Кривий Ріг) та 53 районні. До кінця 2022 року кількість хочуть збільшити до 300.

Зазначимо, що політсила "Слуга народу" підготувала список із 61 депутата місцевих рад, до яких можуть застосувати процедуру імперативного мандату.

ЗМІ раніше писали, що президент України Володимир Зеленський хотів у 2022 році перейменувати партію "Слуга народу". Одним із варіантів назви розглядали "Партія Зеленського".