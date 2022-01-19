Премьер Израиля предлагал Путину провести саммит "Россия-Украина" в Иерусалиме, – СМИ
Израильские высокопоставленные чиновники на фоне сообщений о вероятном вторжении РФ в Украину заявили, что у них достаточно проблем и они не собираются ввязываться в конфликт между "двумя сверхдержавами" – США и Россией.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в октябре прошлого года предлагал президенту России Владимиру Путину провести саммит "РФ-Украина" в Иерусалиме. Об этом пишет американское издание Axios со ссылкой на источники среди украинских и израильских чиновников.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил изданию, что в апреле 2021 года в Израиль приезжала высокопоставленная делегация из Украины.
"Правительство (Украины) решило попытаться использовать тесные отношения с Израилем для развития диалога с Россией", – цитирует дипломата Axios.
По сведениям портала, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак спросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о его готовности организовать встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Нетаньяху не был в восторге от этой идеи, но сказал, что подумает об этом, если обе стороны этого захотят", – сообщил один из израильских чиновников.
Советники Нетаньяху обсудили идею проведения саммита с Кремлем в апреле и мае 2021 года, но положительный ответ не получили. По словам Корнийчука, Россия не захотела обсуждать временную оккупацию Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе.
Axios пишет, что в октябре 2021 года президент Израиля Ицхак Герцог посетил Киев и встретился с Зеленским. Украинский президент рассказал ему о предложении о посредничестве от Нетаньяху и спросил, поддержит ли это новое правительство Израиля.
"Через две недели Беннет должен был встретиться с Путиным в Сочи. Беннетт позвонил Зеленскому за день до поездки, украинский президент снова поднял тему саммита и сказал, что его можно провести на уровне советников по национальной безопасности, а не глав государств", – отметило издание.
Украинские и израильские чиновники, знакомые с ходом беседы, сказали, что когда Беннетт поднял идею саммита в Сочи, Путин не проявил никакого энтузиазма и жестко раскритиковал Зеленского.
В канцелярии Беннета не прокомментировали сообщение о его предложении Путину провести саммит "РФ-Украина" в Иерусалиме.
Военное вторжение в Украину
Израильское правительство в последние недели не высказывалось о ситуации вокруг РФ и Украины из-за предупреждений о российском вторжении, сообщил портал.
Эту тему поднимал госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, а Путин говорил об этом с Беннетом. В обоих диалогах израильская сторона в основном слушала, сообщили израильские источники.
"Мы любим Украину, но не собираемся ввязываться в конфликт между такими сверхдержавами, как США и Россия. У нас достаточно своих проблем", — сказал высокопоставленный израильский чиновник.
Корнийчук заявил Axios о готовности Украины к борьбе.
"Наш главный урок — быть как Израиль. Никого не слушать и быть готовым защищать себя собственными силами. Вторжение не будет пикником для русских, ведь 30% украинцев заявили о готовности воевать. Россияне понесут большие потери", — заключил Корнийчук.
Напомним, что глава председатель парламентского комитета Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд опасался неизбежного и неотвратимого вторжения РФ в Украину, поскольку Путина "загнали в угол".
Ранее Фокус писал, что Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информполитики Украины сообщал о возможной провокации российских оккупантов 19 января. По сведениям центра, они должны были обстрелять верующих в Петровском районе Донецка и использовать это для оправдания вторжения в Украину.