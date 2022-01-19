Премьер Израиля предлагал Путину провести саммит "Россия-Украина" в Иерусалиме, – СМИ

Израильские высокопоставленные чиновники на фоне сообщений о вероятном вторжении РФ в Украину заявили, что у них достаточно проблем и они не собираются ввязываться в конфликт между "двумя сверхдержавами" – США и Россией.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в октябре прошлого года предлагал президенту России Владимиру Путину провести саммит "РФ-Украина" в Иерусалиме. Об этом пишет американское издание Axios со ссылкой на источники среди украинских и израильских чиновников.

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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил изданию, что в апреле 2021 года в Израиль приезжала высокопоставленная делегация из Украины.

"Правительство (Украины) решило попытаться использовать тесные отношения с Израилем для развития диалога с Россией", – цитирует дипломата Axios.

По сведениям портала, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак спросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о его готовности организовать встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

[ + – ] Нетаньяху был главой правительства Израиля 12 лет

"Нетаньяху не был в восторге от этой идеи, но сказал, что подумает об этом, если обе стороны этого захотят", – сообщил один из израильских чиновников.

Советники Нетаньяху обсудили идею проведения саммита с Кремлем в апреле и мае 2021 года, но положительный ответ не получили. По словам Корнийчука, Россия не захотела обсуждать временную оккупацию Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе.

Axios пишет, что в октябре 2021 года президент Израиля Ицхак Герцог посетил Киев и встретился с Зеленским. Украинский президент рассказал ему о предложении о посредничестве от Нетаньяху и спросил, поддержит ли это новое правительство Израиля.

"Через две недели Беннет должен был встретиться с Путиным в Сочи. Беннетт позвонил Зеленскому за день до поездки, украинский президент снова поднял тему саммита и сказал, что его можно провести на уровне советников по национальной безопасности, а не глав государств", – отметило издание.

[ + – ] Беннет называл Путина "другом Израиля" Фото: rbc.ru

Украинские и израильские чиновники, знакомые с ходом беседы, сказали, что когда Беннетт поднял идею саммита в Сочи, Путин не проявил никакого энтузиазма и жестко раскритиковал Зеленского.

В канцелярии Беннета не прокомментировали сообщение о его предложении Путину провести саммит "РФ-Украина" в Иерусалиме.

Военное вторжение в Украину

Израильское правительство в последние недели не высказывалось о ситуации вокруг РФ и Украины из-за предупреждений о российском вторжении, сообщил портал.

Эту тему поднимал госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, а Путин говорил об этом с Беннетом. В обоих диалогах израильская сторона в основном слушала, сообщили израильские источники.

"Мы любим Украину, но не собираемся ввязываться в конфликт между такими сверхдержавами, как США и Россия. У нас достаточно своих проблем", — сказал высокопоставленный израильский чиновник.

Корнийчук заявил Axios о готовности Украины к борьбе.

"Наш главный урок — быть как Израиль. Никого не слушать и быть готовым защищать себя собственными силами. Вторжение не будет пикником для русских, ведь 30% украинцев заявили о готовности воевать. Россияне понесут большие потери", — заключил Корнийчук.

Напомним, что глава председатель парламентского комитета Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд опасался неизбежного и неотвратимого вторжения РФ в Украину, поскольку Путина "загнали в угол".

Ранее Фокус писал, что Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информполитики Украины сообщал о возможной провокации российских оккупантов 19 января. По сведениям центра, они должны были обстрелять верующих в Петровском районе Донецка и использовать это для оправдания вторжения в Украину.