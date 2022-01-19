Прем'єр Ізраїлю пропонував Путіну провести саміт "Росія-Україна" в Єрусалимі, – ЗМІ

Ізраїльські високопосадовці на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення РФ в Україну заявили, що у них достатньо проблем і вони не збираються вплутуватися в конфлікт між "двома наддержавами" — США та Росією.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у жовтні минулого року пропонував президентові Росії Володимиру Путіну провести саміт "РФ-Україна" в Єрусалимі. Про це пише американське видання Axios із посиланням на джерела серед українських та ізраїльських чиновників.

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що у квітні 2021 року до Ізраїлю приїжджала високопоставлена делегація з України.

"Уряд (України) вирішив спробувати використати тісні відносини з Ізраїлем для розвитку діалогу з Росією", — цитує дипломата Axios.

За даними порталу, голова Офісу президента України Андрій Єрмак запитав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про його готовність організувати зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

[ + – ] Нетаньягу був главою уряду Ізраїлю 12 років

"Нетаньягу не був у захваті від цієї ідеї, але сказав, що подумає про це, якщо обидві сторони цього захочуть", — повідомив один із ізраїльських чиновників.

Радники Нетаньягу обговорили ідею проведення саміту з Кремлем у квітні та травні 2021 року, але позитивної відповіді не отримали. За словами Корнійчука, Росія не захотіла обговорювати тимчасову окупацію Криму та збройний конфлікт на Донбасі.

Axios пише, що у жовтні 2021 року президент Ізраїлю Іцхак Герцог відвідав Київ і зустрівся із Зеленським. Український президент розповів йому про пропозицію про посередництво від Нетаньягу і запитав, чи це підтримає новий уряд Ізраїлю.

"За два тижні Беннет мав зустрітися з Путіним у Сочі. Беннетт зателефонував Зеленському за день до поїздки, український президент знову порушив тему саміту і сказав, що його можна провести на рівні радників з національної безпеки, а не глав держав", — зазначило видання. .

[ + – ] Беннет називав Путіна "другом Ізраїлю" Фото: rbc.ru

Українські та ізраїльські чиновники, знайомі з ходом бесіди, сказали, що коли Беннетт підняв ідею саміту в Сочі, Путін не виявив жодного ентузіазму та жорстко розкритикував Зеленського.

У канцелярії Беннета не прокоментували повідомлення про його пропозицію Путіну провести саміт "РФ-Україна" в Єрусалимі.

Військове вторгнення в Україну

Ізраїльський уряд останніми тижнями не висловлювався про ситуацію навколо РФ та України через попередження про російське вторгнення, повідомив портал.

Цю тему порушував держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ Ізраїлю Яіром Лапідом, а Путін говорив про це з Беннетом. В обох діалогах ізраїльська сторона переважно слухала, повідомили ізраїльські джерела.

"Ми любимо Україну, але не маємо наміру вплутуватися в конфлікт між такими наддержавами, як США та Росія. У нас достатньо своїх проблем", — сказав високопоставлений ізраїльський чиновник.

Корнійчук заявив Axios про готовність України до боротьби.

"Наш головний урок — бути як Ізраїль. Нікого не слухати і бути готовими захищати себе власними силами. Вторгнення не буде пікніком для росіян, адже 30% українців заявили про готовність воювати. Росіяни зазнають великих втрат", — сказав Корнійчук.

Нагадаємо, що голова голова парламентського комітету Великобританії з оборони Тобіас Еллвуд побоювався неминучого і невідворотного вторгнення РФ в Україну, оскільки Путіна "загнали в кут".

Раніше Фокус писав, що Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформполітики України повідомляв про можливу провокацію російських окупантів 19 січня. За даними центру, вони мали обстріляти вірян у Петрівському районі Донецька та використати це для виправдання вторгнення в Україну.