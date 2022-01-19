Россия назвала новые условия отвода войск от границ Украины

Кремль требует от США не голосовать за вступление Украины в НАТО и отозвать формулу Бухарестского саммита, по которой Украина и Грузия должны войти в состав блока.

В среду, 19 января, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что руководство Кремля готово рассматривать либо обязательство официального Вашингтона никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, либо отзыв формулы Бухарестского саммита, согласно которой Украина и Грузия должны войти в состав блока. Об этом сообщает ТАСС.

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"Известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", — заявил представитель российского МИДа Сергей Рябков во время своего выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Кремль предлагает США "более простой путь", отмечает дипломат, по словам которого, Россия будет апеллировать к ответственности США, "чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи", которые, как считает дипломат, и стали причиной нынешнего кризиса.

РФ предпримет все возможные дипломатические усилия, чтобы не допустить интеграции Украины в НАТО, в чем представители Кремля усматривают для себя угрозу. Даже и без обретения Украиной формального статуса страны-участницы НАТО.

Замглавы российского МИДа заявляет, что украинский вопрос находится в центре интересов безопасности.

"Мы сделаем все возможное, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам", — сказал Рябков.

Напомним, что представители Госдепартамента США предупредили: Россия может ввести дополнительные войска в Украину со стороны белорусской границы. Официальный Вашингтон обеспокоен совместными учениями т.н. Союзного государства России и Беларуси, проведение которых запланировано на февраль.

Ранее Фокус сообщал, что, по заявлениям МИДа РФ, нападение на Украину в их планы не входит. Дипломаты заверяют, что учения российских военных и передислокация — обычное явление и проводятся они исключительно на собственной территории.