Росія назвала нові умови відведення військ від кордонів України

Кремль вимагає від США не голосувати за вступ України до НАТО та відкликати формулу Бухарестського саміту, за якою Україна та Грузія мають увійти до складу блоку.

У середу, 19 січня, заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що керівництво Кремля готове розглядати або зобов'язання офіційного Вашингтона ніколи не голосувати за вступ України та інших країн до НАТО, або відкликання формули Бухарестського саміту, згідно з якою Україна та Грузія мають увійти до складу блоку. Про це повідомляє ТАРС.

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"Відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, це має бути виключено, це має бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи. Або як альтернатива, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов'язання, що вони ніколи не голосуватимуть за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію", — заявив представник російського МЗС Сергій Рябков під час свого виступу на майданчику дискусійного клубу "Валдай".

Кремль пропонує США "простіший шлях", зазначає дипломат, за словами якого, Росія апелюватиме до відповідальності США, "щоб вони дивилися, що для них пріоритетніше: європейська безпека або якісь самі по собі ущербні ідеї", які, як вважає дипломат, і спричинили нинішню кризу.

РФ зробить всі можливі дипломатичні зусилля, щоб не допустити інтеграції України в НАТО, у чому представники Кремля вбачають для себе загрозу. Навіть без набуття Україною формального статусу країни-учасниці НАТО.

Заступник голови російського МЗС заявляє, що українське питання в центрі інтересів безпеки.

"Ми зробимо все можливе, щоб звернути цю ситуацію назад, ребалансувати цю ситуацію дипломатичними каналами", — сказав Рябков.

Нагадаємо, що представники Держдепартаменту США попередили: Росія може запровадити додаткові війська в Україну з боку білоруського кордону. Офіційний Вашингтон стурбований спільними навчаннями т.зв. Союзної держави Росії та Білорусі, проведення яких заплановане на лютий.

Раніше Фокус повідомляв, що, за заявами МЗС РФ, напад на Україну до їхніх планів не входить. Дипломати запевняють, що навчання російських військових та передислокація — звичайне явище і проводяться вони винятково на власній території.