Критиковал "соросят" и Лещенко: нардеп Волошин отреагировал на попадание под санкции США

Нардеп от "ОПЗЖ" назвал себя человеком "не богатым", а Соединенные Штаты обвинил в том, что те "толкают Украину к войне с Россией".

Оказавшийся под персональными санкциями США народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин заявил, что не владеет собственностью и счетами за рубежом. Об этом он написал в Facebook.

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Министерство финансов Соединенных Штатов считает Волошина лицом, которое причастно к "внешней агрессии России". Кроме Волошина, под санкции США попали еще три политика: Тарас Козак, Владимир Олейник и Владимир Сивкович.

"Я человек весьма небогатый, собственностью за рубежом и счетами не располагающий, потому как цель для финансовых санкций проблемный", – написал нардеп.

"Санкции Минфина США становятся критерием серьезности вклада в борьбу с системой внешнего управления в Украине… Критикуешь соросят или (экс-нардепа, члена набсовета "Укрзализныци" Сергея) Лещенко — заслуживаешь мер воздействия", – отреагировал он на введенные меры.

Фото: Facebook

Политик признался, что в силу собственных убеждений не смог поддерживать точку зрения Штатов.

"И это в придачу к открытой поддержке усилий по расследованию вмешательства Украины в американские выборы 2016 года против (президента США Дональда) Трампа и критике вероятной коррупции в бизнесе Хантера Байдена. Так что можно считать признанием от тех, кого искренне считаю оппонентами", – отметил он.

Волошин также убежден, что Вашингтон "толкает Украину к войне с Россией".

"25 января (временно поверенная в делах в американском посольстве) Кристина Квин собирает граждан США, находящихся в Украине, для инструктажа. Понятно, что речь пойдет об эвакуации. И это меня как отца троих детей и просто адекватного человека волнует гораздо больше любых санкций", – заключил он.

Напомним, что 18 января американская газета The Wall Street Journal писала о намерении Белого дома ограничить деятельность "пророссийских сепаратистов в Украине" путем персональных санкций, в частности, заморозкой активов.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Киеве 17 января предупреждал, что введение санкций против РФ после ее военного вторжения будет бессмысленным.