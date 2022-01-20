Критикував "соросят" і Лещенка: нардеп Волошин відреагував на потрапляння під санкції США

Нардеп від "ОПЗЖ" назвав себе людиною "небагатою", а Сполучені Штати звинуватив у тому, що ті "штовхають Україну до війни з Росією".

Народний депутат України від партії "Опозиційна платформа — За життя" Олег Волошин, який опинився під персональними санкціями США, заявив, що не володіє власністю та рахунками за кордоном. Про це він написав у Facebook.

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Міністерство фінансів Сполучених Штатів вважає Волошина особою, яка причетна до "зовнішньої агресії Росії". Окрім Волошина, під санкції США потрапили ще три політики: Тарас Козак, Володимир Олійник та Володимир Сівкович.

"Я людина дуже небагата, власністю за кордоном і рахунками не володію, тому як ціль для фінансових санкцій проблемний", — написав нардеп.

"Санкції Мінфіну США стають критерієм серйозності внеску в боротьбу із системою зовнішнього управління в Україні... Критикуєш соросят або (екснардепа, члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія) Лещенка — заслуговуєш на заходи впливу", – відреагував він на введені заходи.

Фото: Facebook

Політик зізнався, що через власні переконання не зміг підтримувати думку Штатів.

"І це на додачу до відкритої підтримки зусиль з розслідування втручання України в американські вибори 2016 року проти (президента США Дональда) Трампа та критики ймовірної корупції в бізнесі Гантера Байдена. Тож можна вважати зізнанням від тих, кого щиро вважаю опонентами", — зазначив він.

Волошин також переконаний, що Вашингтон "штовхає Україну до війни з Росією".

"25 січня (тимчасово повірена у справах в американському посольстві) Крістіна Квін збирає громадян США, які перебувають в Україні, для інструктажу. Зрозуміло, що йтиметься про евакуацію. І це мене як батька трьох дітей і просто адекватну людину хвилює набагато більше будь-яких санкцій", — зазначив він.

Нагадаємо, що 18 січня американська газета The Wall Street Journal писала про намір Білого дому обмежити діяльність "проросійських сепаратистів в Україні" шляхом персональних санкцій, зокрема заморожуванням активів.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американськими сенаторами в Києві 17 січня попереджав, що запровадження санкцій проти РФ після її військового вторгнення буде безглуздим.