На обеспечение деятельности президента Зеленского и его офиса в 2021 году потратили 489 млн грн

Авиаперевозки делегаций с главой государства обошлись бюджету в 27,3 млн грн, сообщили в Государственном управлении делами Фокусу. При этом на предметы долгосрочного пользования потратили почти 17,9 млн грн.

На обслуживание и обеспечение деятельности Офиса президента Украины и главы государства Владимира Зеленского в 2021 году из госбюджета потратили 488 968 733 грн. Об этом сообщило Государственное управление делами (ГУД) в ответ на соответствующий запрос Фокуса.

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В ведомстве подчеркнули, что они осуществляют материально-техническое и финансовое обеспечением своей деятельности, а также деятельности президента Украины, его офиса, Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров и комитетов по государственным премиям в сферах образования с архитектурой по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и Офиса президента Украины".

"Кассовые расходы по указанной бюджетной программе в 2021 году составляли 488 968,733 тыс. гривен", — рассказали в ГУД Фокусу.

Из этих средств потратили на:

оплату труда — 320 374 100 грн;

начисления на оплату труда — 67 477 900 грн;

нерегулярные авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом за границу — 20 640 200 грн;

нерегулярные авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом по Украине — 6 651 800 грн;

приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования — 17 883 200 грн;

командировки — 14 588 500 грн;

предметы, материалы, оборудование и инвентарь — 14 836 800 грн;

обслуживание и обеспечение мероприятий и официальных приемов при участии президента продуктами питания — 2 471 800 грн

обучение, повышение квалификации сотрудников — 141 300 грн;

проведение мероприятий и официальных приемов при участии президента — 69 400 грн;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 8 800 грн;

другие расходы (в т.ч. оплата судебного сбора) — 389 200 грн.

В ГУД сообщили, что отдельный учет расходов на обеспечение деятельности президента Украины, его офиса и других ведомств в рамках указанной программы не ведется.

[ + – ] Ответ ГУД на запрос Фокуса о содержании президента Зеленского и его офиса в 2021 году

[ + – ] Ответ ГУД на запрос Фокуса о содержании президента Зеленского и его офиса в 2021 году

Отметим, в ответ на другой запрос Фокуса в ГУД сообщили, что зарплата главы Офиса президента Андрея Ермака за 2021 год составила 563 675,21 грн. С вычетом налогов за 12 месяцев он фактически заработал 453 758,54 грн. При этом зарплата президента Украины Владимира Зеленского за 2021 год составила 336 000 грн. С вычетом налогов глава государства фактически заработал 270 480 грн.

В Секретариате Кабинета министров на запрос Фокуса сообщили, что зарплата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за 2021 год составила 697 857,94 грн (561 775,65 грн с вычетом налогов).