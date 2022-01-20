На забезпечення діяльності президента Зеленського та його офісу у 2021 році витратили 489 млн. грн.

Авіаперевезення делегацій з главою держави коштували бюджету 27,3 млн грн, повідомили в Державному управлінні справами Фокусу. При цьому на предмети довгострокового користування витратили майже 17,9 млн. грн.

На обслуговування та забезпечення діяльності Офісу президента України та глави держави Володимира Зеленського у 2021 році з держбюджету витратили 488 968 733 грн. Про це повідомило Державне управління справами (ДУС) у відповідь на відповідний запит Фокусу.

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У відомстві наголосили, що вони здійснюють матеріально-технічне та фінансове забезпечення своєї діяльності, а також діяльності президента України, його офісу, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом міністрів та комітетів з державних премій у сферах освіти з архітектурою за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України”.

"Касові витрати за зазначеною бюджетною програмою у 2021 році становили 488 968,733 тис. гривень", — розповіли у ДУС Фокусу.

З цих коштів витратили на:

оплату праці — 320 374 100 грн;

нарахування на оплату праці — 67 477 900 грн;

нерегулярні авіаперевезення офіційних делегацій на чолі з президентом за кордон — 20 640 200 грн.;

нерегулярні авіаперевезення офіційних делегацій на чолі з президентом Україною — 6 651 800 грн;

придбання обладнання та предметів довгострокового користування — 17 883 200 грн;

відрядження — 14 588 500 грн;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 14 836 800 грн;

обслуговування та забезпечення заходів та офіційних прийомів за участю президента продуктами харчування — 2 471 800 грн

навчання, підвищення кваліфікації працівників — 141 300 грн;

проведення заходів та офіційних прийомів за участю президента — 69 400 грн;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 8 800 грн;

інші витрати (зокрема оплата судового збору) — 389 200 грн.

У ДУСі повідомили, що окремого обліку витрат на забезпечення діяльності президента України, його офісу та інших відомств у межах зазначеної програми не ведеться.

[ + – ] Відповідь ДУС на запит Фокусу про утримання президента Зеленського та його офісу у 2021 році

[ + – ] Відповідь ДУС на запит Фокусу про утримання президента Зеленського та його офісу у 2021 році

Зазначимо, у відповідь на інший запит Фокусу в ДУС повідомили, що зарплата глави Офісу президента Андрія Єрмака за 2021 рік склала 563 675,21 грн. З вирахуванням податків за 12 місяців він фактично заробив 453 758,54 грн. При цьому зарплата президента України Володимира Зеленського за 2021 рік становить 336 000 грн. З вирахуванням податків глава держави фактично заробив 270 480 грн.

У Секретаріаті Кабінету міністрів на запит Фокусу повідомили, що зарплата прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за 2021 рік склала 697 857,94 грн (561 775,65 грн із вирахуванням податків).