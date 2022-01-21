"Выдернули фразу": Никифоров оправдал слова Зеленского об "оккупации Харькова"

По словам пресс-секретаря, президент в интервью The Washington Post просто рассуждал о возможной эскалации конфликта с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил гипотетический сценарий оккупации российскими войсками Харькова. Об этом в комментарии радио "НВ" сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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По его словам, украинские СМИ вырвали из контекста фразу Владимира Зеленского о том, что Россия может оккупировать Харьков.

"Мне кажется, этот абзац (об оккупации Харькова — ред.) самодостаточен и не нуждается в разъяснениях", — подчеркнул Сергей Никифоров и добавил, что президент в интервью The Washington Post лишь рассуждал о возможной эскалации конфликта с РФ.

Пресс-секретарь главы государства заверил, что во время общения с американскими журналистами Владимир Зеленский всего лишь озвучил гипотетический сценарий.

"Он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", — подытожил Сергей Никифоров в комментарии радио "НВ".

Отметим, что 21 января американское издание The Washington Post опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства поднимал темы агрессии Кремля и возможного вторжения РФ. Как отметил глава государства, Москва, если решится на эскалацию конфликта, будет проводить свои военные действия на территориях, где проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. В этом контексте Владимир Зеленский предположил, что российские войска могут оккупировать Харьков, а полномасштабная война с Украиной приведет к сотням тысяч жертв.

Мэр Харькова Игорь Терехов, комментируя заявление президента о возможной оккупации первой столицы Украины, заявил, что областной центр готов дать отпор армии РФ, и россияне могут "не разевать" рот на мирный украинский город.