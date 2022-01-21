"Висмикнули фразу": Никифоров виправдав слова Зеленського про "окупацію Харкова"

За словами речника, президент в інтерв'ю The Washington Post просто міркував про можливу ескалацію конфлікту з Росією.

Президент України Володимир Зеленський озвучив гіпотетичний сценарій окупації російськими військами Харкова. Про це у коментарі радіо "НВ" повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

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За його словами, українські ЗМІ вирвали із контексту фразу Володимира Зеленського про те, що Росія може окупувати Харків.

"Мені здається, цей абзац (про окупацію Харкова — ред.) самодостатній і не потребує роз'яснень", — підкреслив Сергій Никифоров і додав, що президент в інтерв'ю The Washington Post лише міркував про можливу ескалацію конфлікту з РФ.

Прессекретар глави держави запевнив, що під час спілкування з американськими журналістами Володимир Зеленський лише озвучив гіпотетичний сценарій.

"Він не мав на увазі, що Харків буде окупований", — підсумував Сергій Никифоров у коментарі радіо "НВ".

Зазначимо, що 21 січня американське видання The Washington Post опублікувало інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, під час якого глава держави порушував теми агресії Кремля та можливого вторгнення РФ. Як зазначив глава держави, Москва, якщо наважиться на ескалацію конфлікту, проводитиме свої військові дії на територіях, де проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією. У цьому контексті Володимир Зеленський припустив, що російські війська можуть окупувати Харків, а повномасштабна війна з Україною спричинить сотні тисяч жертв.

Мер Харкова Ігор Терехов, коментуючи заяву президента про можливу окупацію першої столиці України, заявив, що обласний центр готовий дати відсіч армії РФ, і росіяни можуть "не роззявляти" рота на мирне українське місто.