"Держим козырь в рукаве": в Харькове прошли совещания, посвященные угрозе вторжения РФ

Мэр города Игорь Терехов пообещал "не допустить провокаций", а руководитель СБУ в Харьковской области рассказал о "сюрпризах", которые ждут потенциального захватчика.

Мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что поводов для беспокойства на фоне возможного полномасштабного вторжения российских войск в город нет. Соответствующее заявление градоначальник сделал в ходе совещания в понедельник, 24 января.

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"Нет абсолютно никаких симптомов, чтобы была какая-то паника. Город работает в штатном режиме, все службы работают. Спокойно мы развиваем город. Инвесторы никуда не уходят", — сказал Терехов.

По словам мэра, он поручил профильным ведомствам отработать алгоритм действий на случай непредвиденных ситуаций совместно с подразделениями территориальной обороны региона и Государственной службы по чрезвычайным ситуаций.

Терехов отметил, что Украина находится под угрозой полномасштабного вторжения уже почти восемь лет и городские власти со своей стороны "не допустят никаких провокаций и будут действовать очень жестко, их прекращая".

Также в этот день прошло совещание и в Харьковском областной государственной администрации под руководством ее главы Олега Синегубова.

На мероприятии с докладом выступил начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин. По его словам, на сегодняшний день правоохранительный и силовой блок в регионе "как никогда готов к каким-либо чрезвычайным ситуациям".

"Только за последний год всеми подразделениями Антитеррористического центра было проведено более 134 учений. Фактически каждые два-три дня происходили учения, отработка слаженности между всеми силовыми структурами. Отрабатывались разные сценарии", — заявил Дудин.

Региональный руководитель СБУ сообщил, что спецслужбе известны более "10 потенциальных сценариев развития событий".

"Отработаны все из них. Отработаны даже те, (которые подразумевают) полную смену руководства, руководящего состава…", — заверил силовик.

Дудин также рассказал, что "отдельными политическими партиями, ячейками и движениями" на территории Харьковской области "раздувается истерия" касательно возможной военной угрозы.

"На сегодняшний день поводов для этого (военного вторжения) нет. Если бы на сегодняшний день люди (иностранные военные — ред.) вышли на улицу, то для кое-кого стало бы очень веселым сюрпризом количество подготовленных групп… Я не могу сейчас все рассказывать на публике… На территории Харьковского региона и всей Украины есть очень много "сюрпризов", которые могут ожидать потенциального захватчика. Мы держим козырь в рукаве", — поделился региональный руководитель Службы безопасности.

[ + – ] Дудин об угрозе вторжения РФ в Харьковскую область с 5:39

Напомним, 21 января издание The Washington Post опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства допустил, что российские войска могут оккупировать Харьков, так как руководство государства-агрессора потенциально нацелено на захват территорий, где живут люди, имеющие родственные связи с РФ.

Фокус разбирался, готов ли Харьков к полномасштабной военной агрессии со стороны России.