"Тримаємо козир у рукаві": у Харкові пройшли наради, присвячені загрозі вторгнення РФ

Мер міста Ігор Терехов пообіцяв "не допустити провокацій", а керівник СБУ в Харківській області розповів про "сюрпризи", які чекають на потенційного загарбника.

Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що підстав для занепокоєння на тлі можливого повномасштабного вторгнення російських військ у місто немає. Відповідну заяву градоначальник зробив у процесі наради в понеділок, 24 січня.

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"Немає абсолютно жодних симптомів, щоб була якась паніка. Місто працює у штатному режимі, всі служби працюють. Спокійно ми розвиваємо місто. Інвестори нікуди не йдуть", — сказав Терехов.

За словами мера, він доручив профільним відомствам відпрацювати алгоритм дій на випадок непередбачених ситуацій разом із підрозділами територіальної оборони регіону та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Терехов зазначив, що Україна перебуває під загрозою повномасштабного вторгнення вже майже вісім років і міська влада зі свого боку "не допустить жодних провокацій і діятиме дуже жорстко, їх припиняючи".

Також у цей день відбулася нарада у Харківській обласній державній адміністрації під керівництвом її голови Олега Синегубова.

На заході з доповіддю виступив начальник управління Служби безпеки України у Харківській області Роман Дудін. За його словами, на сьогоднішній день правоохоронний і силовий блок у регіоні "як ніколи готовий до якихось надзвичайних ситуацій".

"Лише за останній рік усіма підрозділами Антитерористичного центру було проведено понад 134 навчання. Фактично кожні два-три дні відбувалися навчання, відпрацювання злагодженості між усіма силовими структурами. Відпрацьовувалися різні сценарії", — заявив Дудін.

Регіональний керівник СБУ повідомив, що спецслужбі відомі понад "10 потенційних сценаріїв розвитку подій".

"Відпрацьовані всі з них. Відпрацьовані навіть ті, які мають на увазі повну зміну керівництва, керівного складу…" — запевнив силовик.

Дудін також розповів, що "окремими політичними партіями, осередками та рухами" на території Харківської області "роздмухується істерія" щодо можливої військової загрози.

"На сьогоднішній день приводів для цього (військового вторгнення) немає. Якби на сьогоднішній день люди (іноземні військові — ред.) вийшли на вулицю, то для декого стала б дуже веселим сюрпризом кількість підготовлених груп… Я не можу зараз усе розповідати на публіці… На території Харківського регіону й усієї України є дуже багато "сюрпризів", які можуть очікувати на потенційного загарбника. Ми тримаємо козир у рукаві", — поділився регіональний керівник Служби безпеки.

[ + – ] Дудін про загрозу вторгнення РФ у Харківську область з 05:39

Нагадаємо, 21 січня видання The Washington Post опублікувало інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, у процесі якого глава держави припустив, що російські війська можуть окупувати Харків, оскільки керівництво держави-агресора потенційно спрямоване на захоплення теориторій, де живуть люди, котрі мають родинні зв'язки з РФ.

Фокус розбирався, чи готовий Харків до повномасштабної військової агресії з боку Росії.