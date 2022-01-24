Гетманцев о ФЛП 3-й категории: "Работодателям снизим ставку, но заставим платить всех"

Глава налогового Комитета Рады рассказал Фокусу, что скоро предпринимателям в Украине запретят оформлять сотрудников по договорам как ФЛП, но снизят налоговую нагрузку.

В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады планируют остановить практику оформления сотрудников как физических лиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП), а не как штатных работников. Об этом в комментарии Фокусу рассказал руководитель комитета Даниил Гетманцев.

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"Что касается работодателей. Мы предложили уменьшить ставку налога на доходы физических лиц и одновременно ограничить возможность использования так называемых "зарплатных ФОП". Кстати наша ставка налога на доходы физических лиц ниже средней в Европе — 19,5%. Мы с вами говорим о возможности уменьшения этой ставки, например, до 10%. Но возможности заключения со своими работниками договоров как с ФОП, по которому платится только 5% налога от зарплаты, больше не будет. То есть мы хотим качественные государственные услуги (медицина, образование, дороги), но налоги платить не хотим. Мы снижаем ставку для работодателей, но заставляем платить налоги всех", — сказал парламентарий Фокусу.

По словам Гетманцева, борьба с "зарплатными ФОПами" — часть налоговой реформы. Речь идет о распространенной практике, когда работодатель берет на работу человека, но оформляет его не как наемного работника, а как ФОП. Если в первом случае работодатель должен платить 22% ЕСВ, 19,5% НДФЛ, и военный сбор, то во втором случае ФОП третьей группы на едином налоге сам платит ЕСВ и единый налог в 5% от зарплаты.

Гетманцев указывает, что несмотря на критику, РРО установили уже около 300 тысяч ФОПов. Это фактически половина всех РРО, которые функционируют в государстве.

"Остались мощные финансовые силы контрабандистов и конвертаторов, которые заинтересованы в том, чтобы учет операций не осуществлялся. Но этот вопрос уже решен однозначно, и мы уже имеем прирост поступлений в бюджет за январь. Мы видим, что те ФОПы, которые установили РРО, шокированы той ложью, которую им рассказывали и продолжают рассказывать. Ибо 99% слухов — это абсолютная ложь", — говорит нардеп.

Гетманцев указывает, что с протестующими ФОПами комитет постоянно ведет диалог, который ни к чему не приводит.

"Они говорят, что их обязывают вести первичные документы. Два года я объясняю, что не обязывают, предоставляем разъяснения от комитета, нам говорят: "так говорят в комитете, а налоговая требует". Предоставляем разъяснения от налоговой, и они все равно слушают, что пишут в соцсетях, а не в Законе. Также есть определенные силы, организующие и проплачивающие эти протесты", — говорит Гетманцев.