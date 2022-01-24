Гетманцев про ФОП 3-ї категорії: "Роботодавцям знизимо ставку, але змусимо платити всіх"

Голова податкового Комітету Ради розповів Фокусу, що незабаром підприємцям в Україні заборонять оформляти співробітників за договорами як ФОП, але зменшать податкове навантаження.

У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради планують зупинити практику оформлення працівників як фізичних осіб-підприємців (ФОП), а не як штатних працівників. Про це у коментарі Фокусу розповів керівник комітету Данило Гетманцев.

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"Щодо роботодавців. Ми запропонували зменшити ставку податку на доходи фізичних осіб та одночасно обмежити можливість використання так званих "зарплатних ФОП". До речі наша ставка податку на доходи фізичних осіб нижча за середню в Європі — 19,5%. Ми з вами говоримо про можливість зменшення цієї ставки, наприклад, до 10%. Але можливості укладання зі своїми працівниками договорів як з ФОП, за яким сплачується лише 5% податку від зарплати, більше не буде, тобто ми хочемо якісні державні послуги (медицина, освіта, дороги), але податки платити не хочемо. Ми знижуємо ставку для роботодавців, але змушуємо платити податки всіх", — сказав парламентар Фокусу.

За словами Гетманцева, боротьба із "зарплатними ФОПами" є частиною податкової реформи. Йдеться про поширену практику, коли роботодавець бере на роботу людину, але оформляє її не як найманого працівника, а як ФОП. Якщо у першому випадку роботодавець повинен сплачувати 22% ЄСВ, 19,5% ПДФО та військовий збір, то у другому випадку ФОП третьої групи на єдиному податку сам платить ЄСВ та єдиний податок у 5% від зарплати.

Гетманцев вказує, що, незважаючи на критику, РРО встановили вже близько 300 тисяч ФОПів. Це фактично половина всіх РРО, що функціонують у державі.

"Залишилися потужні фінансові сили контрабандистів та конвертаторів, які зацікавлені в тому, щоб облік операцій не здійснювався. Але це питання вже вирішено однозначно, і ми вже маємо приріст надходжень до бюджету за січень. Ми бачимо, що ті ФОП, які встановили РРО, шоковані тією брехнею, яку їм розповідали і продовжують розповідати. Бо 99% чуток — це абсолютна брехня", — каже нардеп.

Гетманцев вказує, що з ФОП, що протестують, комітет постійно веде діалог, який ні до чого не призводить.

"Вони кажуть, що їх зобов'язують вести первинні документи. Два роки я пояснюю, що не зобов'язують, надаємо роз'яснення від комітету, нам кажуть: "так кажуть у комітеті, а податкова вимагає". Надаємо роз'яснення від податкової, і вони все одно слухають, що пишуть у соцмережах, а не в Законі. Також є певні сили, які організовують та проплачують ці протести", — говорить Гетманцев.