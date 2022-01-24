Большинство украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину в случае вторжения РФ, — опрос

Также социологи выяснили, что большинство украинцев считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России.

Большинство украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский не способен эффективно выполнить обязанности Верховного главнокомандующего в случае полномасштабного вторжения России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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53,1% участников опроса заявили, что, по их мнению, действующий глава государства не способен эффективно выполнить роль Верховного Главнокомандующего и организовать оборону Украины в случае российского вторжения.

В то же время, 31,9% респондентов верят, что Зеленский может справиться с этой задачей.

[ + – ] Результаты опроса КМИС

Также большинство украинцев — 56,5% респондентов — считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия украинской власти по предотвращению российского вторжения. Однако 29,2% опрошенных считают эти усилия достаточными.

[ + – ] Результаты опроса КМИС Фото: КМИС

Также почти половина украинцев считает реальной угрозу нового нападения России. 48,1% опрошенных отметили, что воспринимают накопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения РФ на территорию Украины. В то же время, уверены, что вторжение не будет, 39,1% украинцев.

[ + – ] Результаты опроса КМИС

Отметим, что данный опрос был проведен КМИС 20-21 января 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие 1205 респондентов старше 18 лет со всей Украины, за исключением временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Ранее Фокус писал, что половина украинцев готова сопротивляться российской интервенции. Как свидетельствуют результаты опроса, в случае российской вооруженной интервенции в их населенном пункте сопротивляться готовы 50,2% украинцев: 33,3% будут защищаться с оружием в руках, 21,7% — путем участия в акциях гражданского сопротивления.

Также Фокус сообщал, что рейтинг "слуг народа" рухнул почти на 4%, "Евросолидарность" нарастила отрыв.