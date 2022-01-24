Рейтинг "слуг народа" обвалился почти на 4%, "Евросолидарность" нарастила отрыв, — КМИС

Досрочных парламентских выборов хотят больше половины опрошенных.

Партия пятого президента Украины "Европейская солидарность" опережает пропрезидентскую политическую силу "Слуга народа" по уровню поддержки населения на более 5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 по 21 января среди 1 205 респондентов.

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"Евросолидарность" набрала 18,9% поддержки определившихся с выбором избирателей (в декабре 2021 года этот показатель составлял 15,4%) и 16% среди всех респондентов. На втором месте оказалась партия "Слуга народа" — 13,7% (с 17,4% в декабре) и 11,6% соответственно. На третьем месте оказалась политсила экс-премьер-министра Юлии Тимошенко "Батькивщина" — 13,3% и 11,3%. Далее с результатом 11,6% и 9,8% идет партия ОПЗЖ.

По итогам опроса, в парламент проходят:

"Европейская солидарность" (П. Порошенко) — 18,9% (16%);

"Слуга народа" (Е. Шуляк) — 13,7% (11,6% среди всех респондентов);

"Батькивщина" (Ю. Тимошенко) — 13,3% (11,3%);

ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 11,6% (9,8%);

"Разумная политика" (Д. Разумков) — 7,6% (6,4%);

"Сила и честь" (И. Смешко) — 7,4% (6,3%);

"Наши" (Е. Мураев) — 5,6% (4,9%).

Не преодолевают 5%-ый барьер:

"Украинская стратегия" (В. Гройсман) — 4,7% (4%).

"Радикальная партия" (О. Ляшко) — 4,6% (3,9%);

"УДАР" (В. Кличко) — 4,5% (3,8%);

"Свобода" (О. Тягнибок) — 3,1% (2,6%);

"Партия Шария" (О. Бондаренко) — 2,8% (2,3%);

"Голос" (К. Рудык) — 1,6% (1,3%);

32,3% респондентов считают главной и реальной оппозицией к нынешней власти партию ЕС, 19,1% — ОПЗЖ, 15,2% — "Батькивщину", 2,7% — "Голос".

[ + – ] Опрос касательно оппозиции в Украине

Досрочных парламентских выборов хотят 53,6% респондентов. Не поддерживают эту идею 38,9% опрошенных.

[ + – ] Опрос касательно досрочных парламентских выборов

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах, кроме оккупированного Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, в декабре социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, согласно результатам которого "слуги народа" лидировали в рейтинге партий, обогнав "Евросолидарность" почти на 6%.

Изменения показателя уровня поддержки полисил произошли на фоне недавнего возвращения пятого президента, нардепа и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко в Украину. 19 января суд применил к нему меру пресечения в виде личного обязательства по производству о закупке угля с неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.