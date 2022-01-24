Рейтинг "слуг народу" обвалився майже на 4%, "Євросолідарність" наростила відрив, — КМІС

Дострокових парламентських виборів хочуть більше половини опитаних.

Партія п'ятого президента України "Європейська солідарність" випереджає пропрезидентську політичну силу "Слуга народу" за рівнем підтримки населення на понад 5%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 20 по 21 січня серед 1205 респондентів.

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"Євросолідарність" набрала 18,9% підтримки виборців, які визначилися з вибором (у грудні 2021 року цей показник становив 15,4%) і 16% серед усіх респондентів. На другому місці опинилася партія "Слуга народу" — 13,7% (із 17,4% у грудні) та 11,6% відповідно. На третьому місці опинилася політсила експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко "Батьківщина" — 13,3% та 11,3%. Далі з результатом 11,6% та 9,8% іде партія ОПЗЖ.

За підсумками опитування, до парламенту проходять:

"Європейська солідарність" (П. Порошенко) — 18,9% (16%);

"Слуга народу" (Є. Шуляк) — 13,7% (11,6% серед усіх респондентів);

"Батьківщина" (Ю. Тимошенко) — 13,3% (11,3%);

ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 11,6% (9,8%);

"Розумна політика" (Д. Розумков) — 7,6% (6,4%);

"Сила та честь" (І. Смешко) — 7,4% (6,3%);

"Наші" (Є. Мураєв) — 5,6% (4,9%).

Не долають 5% бар'єр:

"Українська стратегія" (В. Гройсман) — 4,7% (4%).

"Радикальна партія" (О. Ляшко) — 4,6% (3,9%);

"УДАР" (В. Кличко) — 4,5% (3,8%);

"Свобода" (О. Тягнибок) — 3,1% (2,6%);

"Партія Шарія" (О. Бондаренко) — 2,8% (2,3%);

"Голос" (К. Рудик) — 1,6% (1,3%);

32,3% респондентів вважають головною та реальною опозицією до нинішньої влади партію ЄС, 19,1% — ОПЗЖ, 15,2% — "Батьківщину", 2,7% — "Голос".

[ + – ] Опитування щодо опозиції в Україні

Дострокових парламентських виборів бажають 53,6% респондентів. Не підтримують цю ідею 38,9% опитаних.

[ + – ] Опитування щодо дострокових парламентських виборів

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах, окрім окупованого Криму, а також окремих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, у грудні соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, згідно з результатами якого "слуги народу" лідирували в рейтингу партій, обігнавши "Євросолідарність" майже на 6%.

Зміни показника рівня підтримки полісів відбулися на тлі недавнього повернення п'ятого президента, нардепа та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка в Україну. 19 січня суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з провадження про закупівлю вугілля з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.