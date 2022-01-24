Більшість українців не вірить, що Зеленський захистить Україну у разі вторгнення РФ, — опитування

Також соціологи з'ясували, що більшість українців вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади щодо запобігання вторгненню Росії.

Більшість українців вважає, що президент України Володимир Зеленський не здатний ефективно виконати обов’язки Верховного головнокомандувача у випадку повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

53,1% учасників опитування заявили, що, на їхню думку, чинний глава держави не здатний ефективно виконати роль Верховного Головнокомандувача та організувати оборону України у випадку російського вторгнення.

Водночас 31,9% респондентів вірять, що Зеленський може впоратися із цим завданням.

[ + – ] Результати опитування КМІС

Також більшість українців — 56,5% респондентів — вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля української влади із запобігання російському вторгненню. Однак 29,2% опитаних вважають ці зусилля достатніми.

[ + – ] Результати опитування КМІС Фото: КМІС

Також майже половина українців вважають реальною загрозу нового нападу Росії. 48,1% опитаних зазначили, що сприймають накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення РФ на територію України. Водночас впевнені, що вторгнення не буде 39,1% українців.

[ + – ] Результати опитування КМІС

Зазначимо, що дане опитування було проведене КМІС 20-21 січня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ньому взяли участь 1205 респондентів віком від 18 років з усієї України, за винятком тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей та Криму.

Раніше Фокус писав, що половина українців готова чинити опір російській інтервенції. Як свідчать результати опитування, у разі російської збройної інтервенції у їхньому населеному пункті чинити опір готові 50,2% українців: 33,3% захищатимуться зі зброєю в руках, 21,7% — шляхом участі в акціях громадянського опору.

Також Фокус повідомляв, що рейтинг "слуг народу" обвалився майже на 4%, "Євросолідарність" наростила відрив.