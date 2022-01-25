На Украинский институт нацпамяти в 2022-м из бюджета выделили 31 млн грн: чем он занимался

На зарплаты и начисления на оплату труда планируют потратить почти 25,5 млн грн. При этом, сообщили в учреждении Фокусу, его руководитель Антон Дробович в 2021-м заработал на своей должности более 700 тыс. грн.

На содержание Украинского института национальной памяти (УИНП) в 2022-м году из государственного бюджета выделили 31 432 700 грн. Об этом стало известно из ответа учреждения на запрос Фокуса.

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Из этих средств планируют потратить на:

зарплаты — 20 881 500 грн;

начисления на оплату труда — 4 593 900 грн;

услуги (кроме коммунальных) — 4 575 700 грн;

предметы, материалы, оборудование и инвентарь — 1 027 700 грн;

коммунальные услуги — 246 900 грн;

командировки — 107 000 грн.

[ + – ] Сколько выделили на деятельность Украинского института национальной памяти в 2022-м году

[ + – ] Сколько выделили на деятельность Украинского института национальной памяти в 2022-м году

В Украинском институте национальной памяти на запрос Фокуса также сообщили, что на их содержание в 2021-м году была заложена сумма 30 089 800 грн, однако фактически им поступило лишь 26 208 449,6 грн. Из этих средств 23 855 278 грн ушли на зарплаты и начисления на оплату труда, еще 2 353 171,6 грн — на использование товаров и услуг.

[ + – ] Сколько потратили на деятельность Украинского института национальной памяти в 2021-м году

[ + – ] Сколько потратили на деятельность Украинского института национальной памяти в 2021-м году

В 2021-м году месячный должностной оклад главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича составлял 29 400 грн. Впрочем, он регулярно получал надбавки за выслугу лет, "за интенсивность труда" или премии, благодаря чему его суммарная зарплата за прошлый год составила более 714 962 грн.

Зарплата первого заместителя главы Украинского института национальной памяти Максима Ярмистого с учетом премий и надбавок за выслугу лет и "интенсивность труда" за 2021-й составила более 597 464 грн, а заместителя руководителя учреждения Владимира Тилищака — более 548 670 грн.

[ + – ] Какие зарплаты были у руководства Украинского института национальной памяти в 2021-м году

Чем УИНП занимался в 2021-м году

Отвечая на вопрос Фокуса о результатах работы Украинского института национальной памяти в 2021-м году в учреждения подчеркнули, что они продолжали реализацию государственной политики в сфере национальной памяти и занимались направлениями, которые закреплены за ними соответствующими положениями Кабинета министров.

"В частности, это организация памятных мероприятий и информационные кампании к таким датам: День памяти Героев Небесной Сотни 20 февраля, День памяти и примирения и День победы над нацизмом 8–9 мая, День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, 14 мая (в 2021 году отмечался впервые), День памяти жертв политических репрессий 16 мая, День защитников и защитниц Украины 14 октября, День Достоинства и Свободы 21 ноября, День памяти жертв Голодомора 28 ноября. А также к 150-летию Леси Украинки, 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, 30-летию Вооруженных сил Украины и тому подобное", — рассказали в учреждении Фокусу.

[ + – ] Украинский институт национальной памяти начал функционировать как центральный орган исполнительной власти с 2014-го года Фото: УНИАН

Отдельным направлением работы института является фиксация воспоминаний о событиях недавнего прошлого, включая современную российско-украинскую войну. В 2021-м начали работать Архив устной истории, насчитывающий более 1 600 экспонатов, и Виртуальный музей российской агрессии.

Также в течение года состоялось восемь заседаний Национальной комиссии по реабилитации, деятельность которой обеспечивает Украинский институт национальной памяти. По их результатам были признаны реабилитированными 511 лиц, а пострадавшими от репрессий — 267.

Кроме того, в 2021-м представителями учреждения была обобщена информация о более, чем 500 секторах военных захоронений на территории Украины, где погребены более 1 700 военных.

"Информация о захоронении выдающихся украинцев за границей систематизируется и обнародуется сотрудниками института на отдельном онлайн-ресурсе "Виртуальный некрополь украинской эмиграции". За прошлый год была добавлена ​​информация о более чем 6 000 захоронениях и более 100 кладбищах. Проведен поиск захоронений борцов за независимость, жертв войны и политических репрессий в пяти населенных пунктах на территории Украины. Все поисковые работы завершились обнаружением захоронений и человеческих останков. Также в 2021-м году перезахоронены 36 останков воинов УПА и жертв политических репрессий. Кроме того, в 2021-м году Украинский институт национальной памяти был привлечен к проведению поисковых работ на месте массовых захоронений жертв НКВД возле Одессы", — сообщили в учреждении Фокусу.

Также, рассказали в Украинском институте национальной памяти, они проводят публичные мероприятия, готовят и распространяют продукцию об истории Украины, и опровергают мифы об украинском прошлом, в частности — "тиражируемые пропагандой РФ".

[ + – ] Ответ УИНП на запрос Фокуса [ + – ] Чем УИНП занимался в 2021-м году [ + – ] Чем УИНП занимался в 2021-м году [ + – ] Чем УИНП занимался в 2021-м году

Напомним, ранее в Секретариате уполномоченного по защите государственного языка в Украине на запрос Фокуса сообщили, что на их содержание в 2021-м году из государственного бюджета потратили 20,4 млн грн. При этом зарплата языкового омбудсмена за прошлый год составила 970 895 грн.

В Центре противодействия дезинформации на запрос Фокуса рассказали, что их содержание 2021-м обошлось госбюджету в 8 млн грн.