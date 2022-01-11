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На Центр противодействия дезинформации в 2021 году потратили 8 млн грн: чем он занимался

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Центр противодействия дезинформации при СНБО презентовали в апреле 2021 года
Центр противодействия дезинформации при СНБО презентовали в апреле 2021 года

По состоянию на 1 января в ведомстве работали 39 человек. Почти 80% потраченных центром средств в прошлом году ушли на заработные платы сотрудников.

На функционирование Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), презентация которого состоялась в апреле, в 2021 году из государственного бюджета потратили 8 048 540 грн. Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос Фокуса.

Средства, сообщили в центре, потратили следующим образом:

  • на зарплаты — 6 436 289,93 грн (почти 80% всех расходов);
  • на использование товаров и услуг — 1 427 050,92 грн;
  • на приобретение товаров и услуг — 185 200 грн.

Из ответа ведомства на запрос Фокуса следует, что по состоянию на 1 января 2022 года его сотрудниками были 39 человек.

В руководстве центра есть четыре должности:

  • руководитель (должностной оклад 43,7 тыс. грн);
  • первый заместитель руководителя (оклад 38,5 тыс. грн);
  • заместитель руководителя (оклад 34,1 тыс. грн);
  • заместитель руководителя — руководитель департамента административно-хозяйственного обеспечения (оклад 34,1 тыс. грн).

Соответственно, ежемесячно на оплату заработных плат руководства центра необходимо выделять 150,4 тыс. грн. При этом, как следует из ответа на запрос Фокуса, в октябре на зарплаты руководства потратили 184,9 тыс. грн, в ноябре — 187,7 тыс. грн, а в декабре — 238,8 тыс. грн.

Отвечая на вопрос о результатах их деятельности в 2021 году в Центре противодействия информации подчеркнули, что руководствовались Планом мероприятий, который был утвержден секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Документом определены угрозы национальной безопасности Украины в информационном пространстве, по которым сотрудники ведомства "постоянно осуществляли мониторинг".

"Центром за 2021 год сформировано двадцать информационно-аналитических материалов по результатам мониторинга событий и явлений дезинформации, пропаганды, манипулирования общественным мнением в информационном пространстве Украины… Также Центром было подготовлено более десяти отчетов по результатам обнаруженных информационных угроз в сфере национальной безопасности и обороны Украины… Открытые отчеты работы центра можно просмотреть на сайте СНБО", — рассказали в ведомстве, заверив, что передали все созданные ими материалаппарату СНБО.

В центре подчеркнули, что в течение 2021 года они занимались координационной деятельностью с целью взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам национальной безопасности в информационной сфере и противодействия дезинформации с пропагандой.

"Также при участии центра был подготовлен Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендовано использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой с Луганской областями", — отметили в ведомстве.

Ответ Центра противодействия дезинформации на запрос Фокуса
Ответ Центра противодействия дезинформации на запрос Фокуса
Ответ Центра противодействия дезинформации на запрос Фокуса
Ответ Центра противодействия дезинформации на запрос Фокуса
Ответ Центра противодействия дезинформации на запрос Фокуса
Ответ Центра противодействия дезинформации на запрос Фокуса

Напомним, с идеей создания Центра противодействия дезинформации в марте 2021 года выступил президент Украины Владимир Зеленский. 2 апреля глава государства назначил руководителем этого ведомства Полину Лысенко, которая прежде была помощницей первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и руководила департаментами Офиса генпрокурора с АО "Укрзализныця". 6 апреля состоялась презентация центра. А в начале июня Лысенко в интервью журналистам заявляла, что на тот момент в ведомстве работала лишь она одна. В августе глава Центра противодействия дезинформации ушла в декретный отпуск, а обязанности руководителя органа начал исполнять Андрей Шаповалов, занимающий должность первого заместителя его главы.

Отметим, в аппарате СНБО рассказали Фокусу, что на их деятельность в 2021 году из госбюджета было потрачено более 240 млн грн. Официальная зарплата секретаря ведомства Алексея Данилова за прошлый год составила почти 912 тыс. грн.