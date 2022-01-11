На Центр противодействия дезинформации в 2021 году потратили 8 млн грн: чем он занимался

По состоянию на 1 января в ведомстве работали 39 человек. Почти 80% потраченных центром средств в прошлом году ушли на заработные платы сотрудников.

На функционирование Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), презентация которого состоялась в апреле, в 2021 году из государственного бюджета потратили 8 048 540 грн. Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос Фокуса.

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Средства, сообщили в центре, потратили следующим образом:

на зарплаты — 6 436 289,93 грн (почти 80% всех расходов);

на использование товаров и услуг — 1 427 050,92 грн;

на приобретение товаров и услуг — 185 200 грн.

Из ответа ведомства на запрос Фокуса следует, что по состоянию на 1 января 2022 года его сотрудниками были 39 человек.

В руководстве центра есть четыре должности:

руководитель (должностной оклад 43,7 тыс. грн);

первый заместитель руководителя (оклад 38,5 тыс. грн);

заместитель руководителя (оклад 34,1 тыс. грн);

заместитель руководителя — руководитель департамента административно-хозяйственного обеспечения (оклад 34,1 тыс. грн).

Соответственно, ежемесячно на оплату заработных плат руководства центра необходимо выделять 150,4 тыс. грн. При этом, как следует из ответа на запрос Фокуса, в октябре на зарплаты руководства потратили 184,9 тыс. грн, в ноябре — 187,7 тыс. грн, а в декабре — 238,8 тыс. грн.

Отвечая на вопрос о результатах их деятельности в 2021 году в Центре противодействия информации подчеркнули, что руководствовались Планом мероприятий, который был утвержден секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Документом определены угрозы национальной безопасности Украины в информационном пространстве, по которым сотрудники ведомства "постоянно осуществляли мониторинг".

"Центром за 2021 год сформировано двадцать информационно-аналитических материалов по результатам мониторинга событий и явлений дезинформации, пропаганды, манипулирования общественным мнением в информационном пространстве Украины… Также Центром было подготовлено более десяти отчетов по результатам обнаруженных информационных угроз в сфере национальной безопасности и обороны Украины… Открытые отчеты работы центра можно просмотреть на сайте СНБО", — рассказали в ведомстве, заверив, что передали все созданные ими материалаппарату СНБО.

В центре подчеркнули, что в течение 2021 года они занимались координационной деятельностью с целью взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам национальной безопасности в информационной сфере и противодействия дезинформации с пропагандой.

"Также при участии центра был подготовлен Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендовано использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой с Луганской областями", — отметили в ведомстве.

[ + – ] Ответ Центра противодействия дезинформации на запрос Фокуса

[ + – ] Ответ Центра противодействия дезинформации на запрос Фокуса

[ + – ] Ответ Центра противодействия дезинформации на запрос Фокуса

Напомним, с идеей создания Центра противодействия дезинформации в марте 2021 года выступил президент Украины Владимир Зеленский. 2 апреля глава государства назначил руководителем этого ведомства Полину Лысенко, которая прежде была помощницей первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и руководила департаментами Офиса генпрокурора с АО "Укрзализныця". 6 апреля состоялась презентация центра. А в начале июня Лысенко в интервью журналистам заявляла, что на тот момент в ведомстве работала лишь она одна. В августе глава Центра противодействия дезинформации ушла в декретный отпуск, а обязанности руководителя органа начал исполнять Андрей Шаповалов, занимающий должность первого заместителя его главы.

Отметим, в аппарате СНБО рассказали Фокусу, что на их деятельность в 2021 году из госбюджета было потрачено более 240 млн грн. Официальная зарплата секретаря ведомства Алексея Данилова за прошлый год составила почти 912 тыс. грн.