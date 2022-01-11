На Центр протидії дезінформації у 2021 році витратили 8 млн грн: чим він займався

Станом на 1 січня у відомстві працювало 39 осіб. Майже 80% витрачених центром коштів у минулому році пішли на заробітні плати працівників.

На функціонування Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони (РНБО), презентація якого відбулася у квітні, у 2021 році з державного бюджету витратили 8 048 540 грн. Про це стало відомо з відповіді відомства на запит Фокусу.

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Кошти, повідомили в центрі, витратили так:

на зарплати – 6 436 289,93 грн (майже 80% усіх витрат);

на використання товарів і послуг — 1 427 050,92 грн;

на придбання товарів і послуг — 185 200 грн.

Із відповіді відомства на запит Фокусу випливає, що станом на 1 січня 2022 року його співробітниками були 39 осіб.

У керівництві центру є чотири посади:

керівник (посадовий оклад 43,7 тис. грн);

перший заступник керівника (оклад 38,5 тис. грн);

заступника керівника (оклад 34,1 тис. грн);

заступник керівника – керівник департаменту адміністративно-господарського забезпечення (оклад 34,1 тис. грн).

Відповідно, щомісяця на оплату заробітних плат керівництва центру необхідно виділяти 150,4 тис. грн. При цьому, як випливає з відповіді на запит Фокусу, у жовтні на зарплати керівництва витратили 184,9 тис. грн, у листопаді — 187,7 тис. грн, а в грудні — 238,8 тис. грн.

Відповідаючи на запитання про результати їхньої діяльності у 2021 році, у Центрі протидії інформації наголосили, що керувалися Планом заходів, який був затверджений секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Документом визначено загрози національній безпеці України в інформаційному просторі, через які співробітники відомства "постійно здійснювали моніторинг".

"Центром за 2021 рік сформовано двадцять інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами моніторингу подій і явищ дезінформації, пропаганди, маніпулювання громадською думкою в інформаційному просторі України… Також Центром було підготовлено понад десять звітів за результатами виявлених інформаційних загроз у сфері національної безпеки й оборони України… звіти роботи центру можна переглянути на сайті РНБО", — розповіли у відомстві, запевнивши, що передали всі створені ними матеріали апарату РНБО.

У центрі наголосили, що протягом 2021 року вони займалися координаційною діяльністю з метою взаємодії органів виконавчої влади з питань національної безпеки в інформаційній сфері та протидії дезінформації з пропагандою.

"Також за участю центру було підготовлено Глосарій назв, термінів і словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв'язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м. Севастополь і окремих районів Донецької з Луганською областями", — зазначили у відомстві.

[ + – ] Відповідь Центру протидії дезінформації на запит Фокусу

[ + – ] Відповідь Центру протидії дезінформації на запит Фокусу

[ + – ] Відповідь Центру протидії дезінформації на запит Фокусу

Нагадаємо, з ідеєю створення Центру протидії дезінформації в березні 2021 року виступив президент України Володимир Зеленський. 2 квітня глава держави призначив керівницею цього відомства Поліну Лисенко, яка раніше була помічницею першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та керувала департаментами Офісу генпрокурора з АТ "Укрзалізниця". 6 квітня відбулася презентація центру. А на початку червня Лисенко в інтерв'ю журналістам заявляла, що на той момент у відомстві працювала лише вона одна. У серпні голова Центру протидії дезінформації пішла в декретну відпустку, а обов'язки керівника органу почав виконувати Андрій Шаповалов, який обіймає посаду першого заступника його голови.

Зазначимо, в апараті РНБО розповіли Фокусу, що на їхню діяльність у 2021 році з держбюджету було витрачено понад 240 млн грн. Офіційна зарплата секретаря відомства Олексія Данілова за минулий рік становила майже 912 тис. грн.