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На Центр протидії дезінформації у 2021 році витратили 8 млн грн: чим він займався

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Центр протидії дезінформації при РНБО презентували у квітні 2021 року
Центр протидії дезінформації при РНБО презентували у квітні 2021 року

Станом на 1 січня у відомстві працювало 39 осіб. Майже 80% витрачених центром коштів у минулому році пішли на заробітні плати працівників.

На функціонування Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони (РНБО), презентація якого відбулася у квітні, у 2021 році з державного бюджету витратили 8 048 540 грн. Про це стало відомо з відповіді відомства на запит Фокусу.

Кошти, повідомили в центрі, витратили так:

  • на зарплати – 6 436 289,93 грн (майже 80% усіх витрат);
  • на використання товарів і послуг — 1 427 050,92 грн;
  • на придбання товарів і послуг — 185 200 грн.

Із відповіді відомства на запит Фокусу випливає, що станом на 1 січня 2022 року його співробітниками були 39 осіб.

У керівництві центру є чотири посади:

  • керівник (посадовий оклад 43,7 тис. грн);
  • перший заступник керівника (оклад 38,5 тис. грн);
  • заступника керівника (оклад 34,1 тис. грн);
  • заступник керівника – керівник департаменту адміністративно-господарського забезпечення (оклад 34,1 тис. грн).

Відповідно, щомісяця на оплату заробітних плат керівництва центру необхідно виділяти 150,4 тис. грн. При цьому, як випливає з відповіді на запит Фокусу, у жовтні на зарплати керівництва витратили 184,9 тис. грн, у листопаді — 187,7 тис. грн, а в грудні — 238,8 тис. грн.

Відповідаючи на запитання про результати їхньої діяльності у 2021 році, у Центрі протидії інформації наголосили, що керувалися Планом заходів, який був затверджений секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Документом визначено загрози національній безпеці України в інформаційному просторі, через які співробітники відомства "постійно здійснювали моніторинг".

"Центром за 2021 рік сформовано двадцять інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами моніторингу подій і явищ дезінформації, пропаганди, маніпулювання громадською думкою в інформаційному просторі України… Також Центром було підготовлено понад десять звітів за результатами виявлених інформаційних загроз у сфері національної безпеки й оборони України… звіти роботи центру можна переглянути на сайті РНБО", — розповіли у відомстві, запевнивши, що передали всі створені ними матеріали апарату РНБО.

У центрі наголосили, що протягом 2021 року вони займалися координаційною діяльністю з метою взаємодії органів виконавчої влади з питань національної безпеки в інформаційній сфері та протидії дезінформації з пропагандою.

"Також за участю центру було підготовлено Глосарій назв, термінів і словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв'язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м. Севастополь і окремих районів Донецької з Луганською областями", — зазначили у відомстві.

Відповідь Центру протидії дезінформації на запит Фокусу
Відповідь Центру протидії дезінформації на запит Фокусу
Відповідь Центру протидії дезінформації на запит Фокусу
Відповідь Центру протидії дезінформації на запит Фокусу
Відповідь Центру протидії дезінформації на запит Фокусу
Відповідь Центру протидії дезінформації на запит Фокусу

Нагадаємо, з ідеєю створення Центру протидії дезінформації в березні 2021 року виступив президент України Володимир Зеленський. 2 квітня глава держави призначив керівницею цього відомства Поліну Лисенко, яка раніше була помічницею першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та керувала департаментами Офісу генпрокурора з АТ "Укрзалізниця". 6 квітня відбулася презентація центру. А на початку червня Лисенко в інтерв'ю журналістам заявляла, що на той момент у відомстві працювала лише вона одна. У серпні голова Центру протидії дезінформації пішла в декретну відпустку, а обов'язки керівника органу почав виконувати Андрій Шаповалов, який обіймає посаду першого заступника його голови.

Зазначимо, в апараті РНБО розповіли Фокусу, що на їхню діяльність у 2021 році з держбюджету було витрачено понад 240 млн грн. Офіційна зарплата секретаря відомства Олексія Данілова за минулий рік становила майже 912 тис. грн.