Стеж за наративами. Навіщо РНБО глосарій "проросійських" фраз і хто його порушує

РНБО розкритикувала Telegram-канали, у яких виникли питання до глосарію термінів щодо Криму та Донбасу. Але неправильну термінологію можна знайти у релізах СБУ та навіть у тексті Мінських угод.

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони України 21 жовтня підготував звіт, в якому розкритикував низку Telegram-каналів за поширення проросійських наративів.

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Telegram-канали Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новоstnoy разом з акаунтами Юрій Ткачов, Андрій Манчук, КОРНИЛОВ, Максим Могильницький, Вадим Рабінович і Moroz.Live теж потрапили під цю постанову.

Які Telegram-канали й акаунти піддалися критиці РНБО та чому

За твердженням РНБО, канал Klymenko Time пов'язаний із колишнім міністром доходів і зборів часів четвертого президента України Віктора Януковича Олександром Клименком. У 2014 році, після Революції гідності, він утік у Росію. В Україні Клименка підозрювали у створенні злочинної організації та відмиванні грошей. Правоохоронці стверджували, що з 2012 по 2013 роки він привласнив із держбюджету 3,1 млрд грн і перерахував їх на рахунки фіктивних фірм як відшкодування ПДВ. У цій справі ексміністра заочно заарештували у серпні 2019 року, але 18 травня минулого року Вищий антикорупційний суд скасував це рішення.

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Telegram-канал VESTI підконтрольний "Мультимедіа-інвест груп", яку очолює Ольга Семченко, громадянська дружина Клименка, вважають в РНБО. Канали "Шептун" і "First", за інформацією Ради, створили для поширення дезінформації. Їх веде користувач "@A_menejer" (він же @A_manager2 та @Arhangel). Ця ж людина адмініструє і більш відомі Telegram-канали "Легітимний", "Резидент" і "ЗеРада". Співрозмовник "Української правди" в СБУ уточнив, що йдеться про Артема Давидченка — одного з організаторів протистоянь в Одесі 2 травня 2014 року з боку представників "Антимайдану". Нині його розшукують.

Telegram-акаунти, які потрапили до списку "проросійських", належать здебільшого журналістам і громадським діячам.

Юрій Ткачов — це одеський журналіст, головний редактор видання "Таймер". Був номінований у рейтингу "Топ-50 блогерів України" сайту Focus.ua, але до топ-50 не увійшов, посівши 87-е місце.

Андрій Манчук, редактор інтернет-журналу ЛІВА, у Telegram-акаунті називає себе українським журналістом, соціологом і мандрівником. Публікує критичний аналіз новинного порядку денного в Україні. Судячи із запитів у Google, цитують його переважно російські ЗМІ.

Акаунт КОРНІЛОВ належить українському політологові, ексдиректору філії Інституту країн СНД в Україні Володимиру Корнілову. З осені 2017 року він працює політичним оглядачем МІА "Росія Сьогодні" та постійно бере участь у російських політичних телешоу, випливає з його досьє на LIGA.net.

Максим Могильницький — засновник і керівник адвокатського бюро "Могильницький і партнери". Веде блог на сайті Фокусу, де розбирає суспільні проблеми з юридичної точки зору.

Один з акаунтів належить чинному представнику влади, народному депутату від "Опозиційної платформи — За життя" Вадиму Рабіновичу.

Moroz.Live є не обліком окремої публічної особи, це новинний Telegram-канал, в якому публікують аналіз політичних подій. На нього підписано 619 осіб.

Центр протидії дезінформації вивчив зазначені Telegram-канали й облікові записи після критики підготовленого 20 жовтня словника термінів російської агресії від РНБО. Фахівці Центру вирішили показати, як через Telegram-канали розповсюджували дезінформацію.

В організації заявили, що ланцюжок виглядає так: Klymenko Time і Vesti цитують одне одного, потім цей контент підхоплюють акаунти Рабіновича, Могильницького та ще одного народного депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна. Vesti цитує Telegram-канал видання APNews, а Klymenko Time — Pavlovsky News.

[ + – ] Засідання РНБО Фото: пресс-служба Офiсу президента

"Пишемо для українців, а не для купки зажерливих чиновників"

У лютому цього року Київський районний суд Харкова зобов'язав інтернет-провайдерів та операторів зв'язку блокувати доступ до Telegram-каналів "Резидент", "Легітимний", "Картель" і "Пліткарка". В СБУ говорили, що їх нібито контролюють спецслужби Росії.

Наразі "Резидент", "Легітимний", "Картель" і "Пліткарка" канали успішно працюють і публікують контент, а за кількістю підписників перевищують Klymenko Time, VESTI та Новоstnoy. Так, на "Легітимний" підписано понад 220 тис. читачів, на "Резидент" — 161,4 тис., на "Картель" — 57 тис. і на "Пліткарку" — майже 54 тис.

Центр протидії дезінформації у своєму звіті до блекліста їх не вніс. Хоча "Легітимний" і написав, що РНБО прив'язала їх до кейсу "глосарія", оскільки влада розпочала кампанію з дискредитації Telegram-каналів.

"У країні багато проблем, рейтинг падає, нардепи від влади радіють смертям своїх колег, опалення в будинках українців ще немає, тарифи будуть піднімати, можливі віялові відключення світла взимку, безробіття та заборгованість із зарплат зростає, ціни на продукти зростають, а "слуги" навіть не знають, по скільки гречка і м'ясо в магазині. Ось і вирішили дискредитувати Telegram, який для них, як "скалка"… Ми пишемо для українців, а не для купки зажерливих чиновників, які відірвалися від реальності", — заявляють автори "Легітимного".

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Klymenko Time назвав твердження про "проросійські наративи" від РНБО "найганебнішою фальсифікацією від держоргану". Автори Telegram-каналу заявили, що просили у Ради нацбезпеки дати юридичне трактування Євромайдану.

"Наша претензія в дописі стосувалася конкретного пункту — що Євромайдан не можна називати переворотом. Інших моментів ми не торкалися. Ми запитали в РНБО — чим юридично є Євромайдан, зокрема повалення президента? І запитаємо тепер — відколи юридичні терміни стали "проросійськими наративами", — йдеться у коментарі каналу.

Також Klymenko Time спростував зв'язок із мережею анонімних Telegram-каналів.

" У документі наводяться скріни деяких листувань незнайомих нам осіб із зазначенням якогось прайсу. Прямо заявляємо, що цінник у цьому списку — фейк. Що стосується нібито зв'язку нашого Telegram-каналу з тим самим каналом First — це прямий обман від центру РНБО", — зазначають творці каналу.

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"Система не така тупа, як здається". Що криється за рішенням про блокування Telegram-каналів

Автор одного із заблокованих Telegram-каналів Максим Могильницький, спілкуючись із Фокусом, припустив, що на сьогоднішній день будь-яку людину, яка критикує ініціативи РНБО, можуть назвати "проросійською".

"До цього списку потрапили ті, хто не боїться не тільки мати власну думку, а й висловлювати її публічно. До наступного, можливо, хтось потрапить і за менше. Формуючи списки інакодумців, влада натякає журналістам, блогерам і простим громадянам, що думку варто тримати при собі, якщо така не відповідає "генеральній лінії партії", — зазначив він.

Адвокат не заперечив, що такий глосарій — "перший крок до чогось більшого".

"Слідом за безглуздими звинуваченнями цілком можуть бути санкції РНБО або кримінальне переслідування тих, хто завдає владі навіть мінімального дискомфорту. По суті, нам відкрито пропонують замовкнути, щоб не стало гірше", — підсумував він.

У парламентській фракції "Слуга Народу" вважають інакше.

"Такі звіти вказують на різні інформаційні компанії, особливо якщо ці маніпуляції відбуваються з тим, що вигідно Росії. І це проросійські наративи. Глосарій РНБО має рекомендаційний характер. Депутати Ради, які вважають себе проукраїнськими, повинні дотримуватися цієї термінології в плані війни на Донбасі й окупації Криму", – повідомила Фокусу нардепка Євгенія Кравчук.

Заради глосарію змінять Мінські угоди?

Глосарій, на який відреагували вищезгадані Telegram-канали, складається із 63 термінів. Два варіанти заміни пропонується для кожного "фейку та кліше" щодо опису ситуації в ОРДЛО, анексованому Криму та про бойові дії на Донбасі.

[ + – ] Фрагмент глосарію РНБО Фото: rnbo.gov.ua

Глосарій містить список назв, термінів і словосполучень, рекомендованих для використання органами державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичними представництвами України, засобами масової інформації, організаціями громадського сектору в зв'язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей", — пояснили в РНБО.

Однак за допомогою Googlе-пошуковика можна з'ясувати, що не всі держструктури перейшли на нові визначення. Словосполучення "анексований Крим" використовують прокуратура АР Крим в Україні, Мінінформполітики та Посольство України в Польщі.

"Лінія дотику" з'являється у текстах законів на сайті Верховної ради, релізах Кабміну, в повідомленнях СБУ, МВС, ДПСУ та на сайтах місцевих адміністрацій.

Глосарій забороняє абревіатури "ДНР" та "ЛНР", але їх продовжує використовувати у своїх релізах і новинах СБУ.

Термін "ЛНР" використовує Міноборони у зведенні за 24 жовтня.

Старі фронтові терміни вживає і президент України Володимир Зеленський, зокрема — "лінія розмежування" .

Дуже поширеним є термін "вимушений переселенець", який заборонено РНБО. Його використовують управління поліції в українських регіонах.

Фокус уже писав, що на сайті РНБО опубліковано заяву колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова зі словосполученням "анексія Криму".

Утім, за датами публікації повідомлень видно, що переважно українські держструктури використовували ці терміни до розроблення нового глосарію.

Є ще один документ, на який варто звернути увагу в зв'язку з нововведеннями РНБО.

У Мінських угодах від лютого 2015 року використовуються старі терміни та словосполучення в зв'язку з тимчасовою окупацією Росією Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей.

Наприклад, у пункті 6 йдеться про звільнення та обмін всіх заручників на основі принципу "всіх на всіх". Глосарій РНБО пропонує уточнювати цей термін і писати або "цивільні заручники", або "військовополонені".

Фокус надіслав запит до РНБО та Центру протидії дезінформації про можливу редакцію тексту Мінських домовленостей відповідно до затверджених РНБО термінів. Прямої відповіді від РНБО отримати не вдалося, там послалися на непублічність зазначеної інформації. Коментар Центру протидії дезінформації ще очікується.

Чи блокуватимуть Telegram-канали

Технічно заблокувати окремі Telegram-канали в Україні намагалися, але безуспішно. Судове рішення щодо пулу "прокремлівських" каналів ("Резидент", "Легітимний", "Картель" і "Пліткарка") інтернет-провайдери ще не виконали. У лютому медіарист громадської організації "Лабораторія цифрової безпеки" Максим Дворовий говорив Фокусу про неправомірність блокування Telegram-каналів.

"Такого формулювання, яке використовували суди для блокування каналів, немає в законодавстві України, а тому таке блокування неправомірне. Справи про блокування з подібним формулюванням про арешт майнових прав уже були в наших судах, одна з них перебуває вже в Європейському суді з прав людини (справа Enigma)", — сказав Дворовий.

"Справа Enigma" стосується рішення Печерського райсуду Києва від 23 липня 2019 року. Тоді операторів і провайдерів зобов'язали обмежити доступ до ресурсу Еnigma.ua, розділу "блоги" порталу "Кореспондент" та ще 15 сайтів.

[ + – ] Євгенія Кравчук: "Глосарій РНБО має рекомендаційний характер. Депутати Ради, які вважають себе проукраїнськими, мають дотримуватись цієї термінології" Фото: пресс-служба "Слуги народа"/Facebook

За словами Євгенії Кравчук, на анонімні Telegram-канали ніяк не вплинути.

"Адмініструється Telegram із Росії. Окремі канали не можна заблокувати. Просто можна розповідати, що деякі аналітики вбачають заангажованість окремих Telegram-каналів, які працюють на користь Росії або якихось політиків", — зазначила вона.

Про варіант прямого звернення до адміністрації Telegram та особисто до його засновника Павла Дурова в РНБО поки не повідомляли. У відповідь на запит Фокусу щодо можливого блокування "проросійських" Telegram-каналів в Україні в Раді нацбезпеки відповіли так: "РНБО розглядає питання застосування, скасування та внесення змін і санкції виключно на підставі пропозицій Верховної Ради, президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку та Служби безпеки України. У разі надходження від уповноважених органів відповідних пропозицій, їх буде винесено на розгляд РНБО в установленому порядку".

Центр протидії дезінформації повідомив, що станом на 29 жовтня не просив адміністрацію месенджера блокувати "проросійські" Telegram-канали. Натомість фахівці Центру вказали на продовження роботи з виявлення інформаційних загроз, зокрема й у Telegram-каналах.

[ + – ] Антон Геращенко: "Усі співпрацюють — TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, а Telegram не реагує" Фото: uifuture.org

Про те, що Telegram ігнорує запити української влади, говорив у червні цього року радник голови МВС України Антон Геращенко. Він стверджував, що месенджер став "майданчиком для збуту наркотиків і краденого майна".

"Усі співпрацюють — TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, а Telegram не реагує на жодні звернення", — заявляв чиновник.

Редакційна політика Telegram передбачає, що канал можуть заблокувати через заклики до насильства, демонстрації порнографії та скарги від користувачів. Месенджер може передавати спецслужбам IP-адресу та номер телефону підозрюваних у тероризмі. Про блокування каналів, які можуть бути пов'язані з терористами, у політиці конфіденційності Telegram не згадується.