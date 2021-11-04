Следи за нарративами. Зачем СНБО глоссарий "пророссийских" фраз и кто его нарушает

СНБО раскритиковал Telegram-каналы, у которых возникли вопросы к глоссарию терминов по Крыму и Донбассу. Но неправильную терминологию можно найти в релизах СБУ и даже в тексте Минских соглашений.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины 21 октября подготовил отчет, в котором раскритиковал ряд Telegram-каналов за распространение пророссийских нарративов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Telegram-каналы Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новоstnoy вместе с аккаунтами Юрий Ткачев, Андрей Манчук, КОРНИЛОВ, Максим Могильницкий, Вадим Рабинович и Moroz.Live тоже попали под это определение.

Какие Telegram-каналы и аккаунты подверглись критике СНБО и почему

По утверждению СНБО, канал Klymenko Time связан с бывшим министром доходов и сборов времен четвертого президента Украины Виктора Януковича Александром Клименко. В 2014 году, после Революции достоинства, он бежал в Россию. В Украине Клименко подозревали в создании преступной организации и отмывании денег. Правоохранители утверждали, что с 2012 по 2013 годы он присвоил из госбюджета 3,1 млрд грн и перечислил их на счета фиктивных фирм в качестве возмещения НДС. По этому делу экс-министра заочно арестовали в августе 2019 года, но 18 мая прошлого года Высший антикоррупционный суд отменил это решение.

Важно

Где пять вопросов от президента? Год назад, в день выборов, "слуги народа" опрашивали украинцев

Telegram-канал VESTI подконтролен "Мультимедиа-инвест групп", которую возглавляет Ольга Семченко, гражданская жена Клименко, считают в СНБО. Каналы "Шептун" и "First", по информации Совета, создали для распространения дезинформации. Их ведет пользователь "@A_menejer" (он же @A_manager2 и @Arhangel). Этот же человек администрирует и более известные Telegram-каналы "Легитимный", "Резидент" и "ЗеРада". Собеседник "Украинской правды" в СБУ уточнил, что речь идет об Артеме Давыдченко – одном из организаторов противостояний в Одессе 2 мая 2014 года со стороны представителей "Антимайдана". Сейчас его разыскивают.

Telegram-аккаунты, которые попали в список "пророссийских", принадлежат в основном журналистам и общественным деятелям.

Юрий Ткачев – это одесский журналист, главный редактор издания "Таймер". Был номинирован в рейтинг "Топ-50 блогеров Украины" сайта Focus.ua, но в топ-50 не вошел, заняв 87-е место.

Андрей Манчук, редактор интернет-журнала ЛІВА, в Telegram-аккаунте называет себя украинским журналистом, социологом и путешественником. Публикует критический анализ новостной повестки в Украине. Судя по запросам в Google, цитируют его в большей степени российские СМИ.

Аккаунт КОРНИЛОВ принадлежит украинскому политологу, экс-директору филиала Института стран СНГ в Украине Владимиру Корнилову. С осени 2017 года он работает политическим обозревателем МИА "Россия Сегодня" и постоянно участвует в российских политических телешоу, следует из его досье на LIGA.net.

Максим Могильницкий – основатель и руководитель адвокатского бюро "Могильницкий и партнеры". Ведет блог на сайте Фокуса, где разбирает общественные проблемы с юридической точки зрения.

Один из аккаунтов принадлежит действующему представителю власти, народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадиму Рабиновичу.

Moroz.Live представляет собой не аккаунт отдельного публичного лица, это новостной Telegram-канал, в котором публикуют анализ политических событий. На него подписаны 619 человек.

Центр противодействия дезинформации изучил указанные Telegram-каналы и аккаунты после критики подготовленного 20 октября словаря терминов российской агрессии от СНБО. Специалисты Центра решили показать, как через Telegram-каналы распространяли дезинформацию.

В организации заявили, что цепочка выглядит следующим образом: Klymenko Time и Vesti цитируют друг друга, затем этот контент подхватывают аккаунты Рабиновича, Могильницкого и еще одного народного депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина. Vesti цитирует Telegram-канал издания APNews, а Klymenko Time – PavlovskyNews.

[ + – ] Заседание СНБО Фото: пресс-служба Офиса президента

"Пишем для украинцев, а не для кучки зажранных чиновников"

В феврале этого года Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров и операторы связи блокировать доступ к Telegram-каналам "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница". В СБУ говорили, что их якобы контролируют спецслужбы России.

В настоящее время "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница" каналы успешно работают и публикуют контент, а по числу подписчиков превышают Klymenko Time, VESTI и Новоstnoy. Так, на "Легитимный" подписаны более 220 тыс. читателей, на "Резидент" – 161,4 тыс., на "Картель" – 57 тыс. и на "Сплетницу" – почти 54 тыс.

Центр противодействия дезинформации в своем отчете в блэклист их не внес. Хотя "Легитимный" и написал, что СНБО привязал их к кейсу "глоссария", поскольку власти начали кампанию по дискредитации Telegram-каналов.

"В стране много проблем, рейтинг падает, нардепы от власти радуются смертям своих коллег, отопления в домах украинцев еще нет, тарифы будут поднимать, возможны веерные отключения света зимой, безработица и задолженность по зарплатам растет, цены на продукты растут, а "слуги" даже не знают почем гречка и мясо в магазине. Вот и решили дискредитировать Telegram, который для них, как "заноза"… Мы пишем для украинцев, а не для кучки зажранных чиновников, которые оторвались от реальности", – заявляют авторы "Легитимного".

Важно

По зову сердца. Как чувства и эмоции определяют наш политический выбор

Klymenko Time назвал утверждение о "пророссийских нарративах" от СНБО "позорнейшей фальсификацией от госоргана". Авторы Telegram-канала заявили, что просили у Совета нацбезопасности дать юридическую трактовку Евромайдана.

"Наша претензия в посте касалась конкретного пункта – что Евромайдан нельзя называть переворотом. Других моментов мы не касались. Мы спросили у СНБО – чем юридически является евромайдан, в частности свержение президента? И спросим теперь – с каких пор юридические термины стали "пророссийскими нарративами", – говорится в комментарии канала.

Также Klymenko Time опроверг связь с сетью анонимных Telegram-каналов.

"В документе приводятся скрины неких переписок незнакомых нам лиц, с указанием какого-то прайса. Прямо заявляем, что ценник в этом списке – фейк. Что касается якобы связи нашего Telegram-канала c тем же каналом First – это прямой обман от центра СНБО", – отмечают создатели канала.

Важно

"Система не такая тупая, как кажется". Что кроется за решением о блокировке Telegram-каналов

Автор одного из заблокированных Telegram-каналов Максим Могильницкий, общаясь с Фокусом, предположил, что на сегодняшний день любого человека, критикующего инициативы СНБО, могут назвать "пророссийским".

"В этот список попали те, кто не боится не только иметь собственное мнение, но и высказывать его публично. В следующий, быть может, кто-то попадет и за меньшее. Формируя списки инакомыслящих, власть намекает журналистам, блогерам и простым гражданам, что мнение следует держать при себе, если таковое не соответствует "генеральной линии партии", – отметил он.

Адвокат не исключил, что такой глоссарий – "первый шаг к чему-то большему".

"Вслед за нелепыми обвинениями вполне могут последовать санкции СНБО или уголовное преследование тех, кто причиняет власти даже минимальный дискомфорт. По сути дела, нам открыто предлагают замолчать, чтобы не стало хуже", – заключил он.

В парламентской фракции "Слуга Народа" считают по-другому.

"Такие отчеты указывают на разные информационные компании, особенно если эти манипуляции совершаются с тем что выгодно России. И это — пророссийские нарративы. Глоссарий СНБО имеет рекомендационный характер. Депутаты Рады, которые считают себя проукраинскими, должны придерживаться этой терминологии в плане войны на Донбассе и оккупации Крыма", – сообщила Фокусу нардеп Евгения Кравчук.

Ради глоссария изменят Минские соглашения?

Глоссарий, на который отреагировали вышеуказанные Telegram-каналы, состоит из 63 терминов. Два варианта замены предлагается для каждого "фейка и клише" по описанию ситуации в ОРДЛО, аннексированном Крыму и о боевых действиях на Донбассе.

[ + – ] Фрагмент глоссария СНБО Фото: rnbo.gov.ua

"Глоссарий содержит список названий, терминов и словосочетаний, рекомендованных для использования органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации, организациями общественного сектора в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – объяснили в СНБО.

Однако с помощью Googlе-поисковика можно обнаружить, что не все госструктуры перешли на новые определения. Словосочетание "аннексированный Крым" используют прокуратура АР Крым в Украине, Мининформполитики и Посольство Украины в Польше.

"Линия соприкосновения" появляетсяв текстах законов на сайте Верховной рады, релизах Кабмина, в сообщениях СБУ, МВД, ГПСУ и на сайтах местных администраций.

Глоссарий запрещает аббревиатуры "ДНР" и "ЛНР", но их продолжает использовать в своих релизах и новостях СБУ СБУ.

Термин "ЛНР" употребляет Минобороны в сводке за 24 октября.

Старые фронтовые термины употребляет и сам президент Украины Владимир Зеленский, в частности — "линия разграничения".

Весьма распространенным является термин "вынужденный переселенец", который запрещен СНБО. Его употребляют управления полиции в украинских регионах.

Фокус уже писал, что на сайте СНБО опубликовано заявление бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова со словосочетанием "аннексия Крыма".

Впрочем, по датам публикации сообщений видно, что в основном украинские госструктуры использовали эти термины до выработки нового глоссария.

Есть и еще один документ, на который стоит обратить внимание в связи с нововведениями СНБО.

В Минских соглашениях от февраля 2015 года используются старые термины и словосочетания в связи с временной оккупацией Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Например, в пункте 6 идет речь об освобождении и обмена всех заложников на основе принципа "всех на всех". Глоссарий СНБО предлагает уточнять этот термин и писать либо "гражданские заложники, либо "военнопленные." В пункте 11 есть фраза "особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей", а в новом глоссарии СНБО нужно употреблять словосочетание "особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО".

Фокус отправил запрос в СНБО и Центр противодействия дезинформации о возможной редакции текста Минских договоренностей в соответствии с утвержденными СНБО терминами. Прямого ответа от СНБО получить не удалось, там сослались на непубличность указанной информации. Комментарий Центра противодействия дезинформации еще ожидается.

Будут ли блокировать Telegram-каналы

Технически заблокировать отдельные Telegram-каналы в Украине пытались, но безуспешно. Судебное решение по пулу "прокремлевских" каналов ("Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница") интернет-провайдеры еще не выполнили. В феврале медиаюрист общественной организации "Лаборатория цифровой безопасности" Максим Дворовой говорил Фокусу о неправомерности блокирования Telegram-каналов.

"Такой формулировки, которую использовали суды для блокировки каналов, нет в законодательстве Украины, а поэтому такое блокирование неправомерно. Дела о блокировке с подобной формулировкой об аресте имущественных прав уже были в наших судах, одно из них находится уже в Европейском суде по правам человека (дело Enigma)", – сказал Дворовой.

"Дело Enigma" касается решения Печерского райсуда Киева от 23 июля 2019 года. Тогда операторов и провайдеров обязали ограничить доступ к ресурсу Еnigma.ua, разделу "блоги" портала "Корреспондент" и еще 15 сайтам.

[ + – ] Евгения Кравчук: "Глоссарий СНБО имеет рекомендационный характер. Депутаты Рады, которые считают себя проукраинскими, должны придерживаться этой терминологии" Фото: пресс-служба "Слуги народа"/Facebook

По словам Евгении Кравчук, на анонимные Telegram-каналы никак повлиять нельзя.

"Администрируется Telegram из России. Отдельные каналы нельзя заблокировать. Просто можно рассказывать, что некоторые аналитики усматривают ангажированность отдельных Telegram-каналов, работающих в интересах России или каких-то политиков", – отметила она.

О варианте прямого обращения к администрации Telegram и лично к его основателю Павлу Дурову в СНБО пока не сообщали. В ответ на запрос Фокуса по поводу возможной блокировки "пророссийских" Telegram-каналов в Украине в Совете нацбезопасности ответили следующее: "СНБО рассматривает вопросы применения, отмены и внесения изменений и санкции исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента Украины, Кабинета Министров Украины, Национального банка и Службы безопасности Украины. В случае поступления от уполномоченных органов соответствующих предложений, они будут вынесены на рассмотрение СНБО в установленном порядке".

Центр противодействия дезинформации сообщил, что по состоянию на 29 октября не просил администрацию мессенджера блокировать "пророссийские" Telegram-каналы. В тоже время специалисты Центра указали на продолжение работы по выявлению информационных угроз, в том числе и в Telegram-каналах.

[ + – ] Антон Геращенко: "Все сотрудничают – TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, а Telegram не реагирует" Фото: uifuture.org

О том, что Telegram игнорирует запросы украинских властей говорил в июне этого года советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он утверждал, что мессенджер стал "площадкой для сбыта наркотиков и краденого имущества".

"Все сотрудничают – TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, а Telegram не реагирует ни на какие обращения", – заявлял чиновник.

Редакционная политика Telegram подразумевает, что канал могут заблокировать из-за призывов к насилию, демонстрации порнографии и жалобы от пользователей. Мессенджер может передавать спецслужбам IP-адрес и номер телефона подозреваемых в терроризме. О блокировке каналов, которые могут быть связаны с террористами, в политике конфиденциальности Telegram не упоминается.