“Система не такая тупая, как кажется”. Что кроется за решением о блокировке Telegram-каналов

Согласно решению суда провайдеры должны ограничить доступ к четырем Telegram-каналам в Украине. Фокус узнавал, возможно ли это в принципе, почему могли принять такое решение и что об этом думают эксперты.

Национальная комиссия по вопросам госрегулирования в сфере связи и информатизации опубликовала текст решения Киевского районного суда Харькова, согласно которому интернет-провайдеры и операторы связи в Украине обязаны заблокировать доступ к Telegram-каналам "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", которые в СБУ назвали "пропагандистскими" и "кремлевскими".

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", путем предписания интернет-провайдерам, операторам, провайдерам телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Украины… закрыть к ним доступ до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК Украины порядке", — процитировали в Нацкомиссии решение суда.

Решение было принято 23 февраля, вступает в силу оно с момента его оглашения, а обжаловать его можно в течение 5 дней.

[ + – ] Суд обязал провайдеров заблокировать в Украине 4 Telegram-канала Фото: скриншот

1 февраля в СБУ заявили, что ряд Telegram-каналов, в том числе и эти четыре, якобы контролируются спецслужбами России. По данным правоохранителей, спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию политических Telegram-каналов.

В тот же день, 1 февраля, силовики задержали в Харькове двух девушек, подозреваемых по этому производству. Пока что известно имя только одной из них — Виктория Дасклица. Решением суда Даскалицу поместили под стражу с возможностью выйти на свободу после внесения залога в размере 1,58 млн грн. Вторую подозреваемую отправили под круглосуточный домашний арест.

Залог за Викторию Даскалицу, которая находилась в СИЗО, уже внесли. Девушка дома, но должна являться к следователю по вызову.

Агентурную сеть для администрирования Telegram-каналов, по информации СБУ, создал "85-й Главный центр специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ". Членами этой сети, как утверждает спецслужба, были жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "Русской весны". "Главным менеджером" агентурной сети силовики назвали одессита, одного из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Возможно ли заблокировать отдельные Telegram-каналы в Украине?

Медиаюрист общественной организации "Лабораторія цифрової безпеки" Вита Володовская в комментарии Фокусу рассказала, что решение "наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов" является юридической несуразицей.

"Никаких имущественных прав интеллектуальной собственности у пользователей Интернет, которые просматривают контент того или иного веб-ресурса, не возникает. Даже если вы оставляете сообщение на сайте, имущественные авторские права у вас могут возникнуть только в отношении этого сообщения, а не к сайту как таковому", — рассказала Володовская.

Также Володовская подчеркнула, что Уголовно-процессуальный кодекс четко определяет, что арест имущества применяется, если оно является доказательством уголовного правонарушения или может подлежать конфискации.

"При этом имущественные права пользователей ни в коем случае не могут считаться вещественными доказательствами, поскольку ими, по определению, является исключительно являются материальные объекты", — считает медиаюрист.

С этим утверждением согласился в комментарии Фокусу и медиаюрист общественной организации "Лабораторія цифрової безпеки" Максим Дворовой.

"Такой формулировки, которую использовали суды для блокировки каналов, нет в законодательстве Украины, а поэтому такое блокирование неправомерно. Дела о блокировке с подобной формулировкой об аресте имущественных прав уже были в наших судах, одно из них находится уже в Европейском суде по правам человека (дело Enigma). Кроме того, некоторые апелляционные суды уже отменяли его как неправомерное — но практика остается очень непоследовательной", — поясняет Дворовой.

Отметим, "дело Enigma" касается решения Печерского райсуда Киева от 23 июля 2019 года, которым операторов и провайдеров обязали ограничить доступ к ресурсу Еnigma.ua, разделу "блоги" портала "Корреспондент" и еще 15 сайтам.

Также Дворовой выразил сомнение касательно того, что доступ к отдельным Telegram-каналам вообще можно заблокировать с технической точки зрения.

"Провайдеры должны выполнять решение, потому что это решение суда — его невыполнение влечет за собой уголовную ответственность. Но с точки зрения стандартов защиты прав человека оно является неправомерным, и если его не отменят в апелляции, то у владельцев каналов (насколько я понимаю, там фигурирует Виктория Даскалица) есть шанс получить в ЕСПЧ решение о нарушении их прав по статье 10 Конвенции, которая защищает свободу выражения взглядов", — отметил Дворовой.

Медиаюрист Володовская в комментарии Фокусу также подчеркнула, что ей непонятно, каким образом провайдеры могут заблокировать доступ к отдельным Telegram-каналам.

Эксперт по кибербезопасности и сооснователь "Украинского киберальянса" Андрей Баранович написал на своей странице в Facebook, что правоохранителей "всегда беспокоил интернет", однако, по его словам, "никаких рычагов воздействия" на веб-ресурсы у них не было.

"Устраивались, конечно, облавы под предлогом распространения порнографии, первым был pornolab, что убило хостинг в Украине, но никаких зацепок кроме "блокирования детской порнографии" (ст. 39 ЗУ о телекоммуникациях) не было. Провайдеры традиционно отвечали, что таких технических возможностей нет, и что подобное законом не предусмотрено. И так было до 2017 года, пока СНБО не ввел санкции против ВКонтакте. Выяснилось, что если очень хочется, то можно и поблокировать немного, с той же примерно эффективностью и побочным ущербом, что и у Роскомнадзора", — написал Баранович.

Баранович отметил, что в январе 2018 года полицейские решили заблокировать онлайн-магазин, который торговал бытовой техникой. Однако, по его словам, вместо того, чтобы "попытаться урегулировать спор в досудебном порядке или попытаться "отжать" украинский же домен магазинчика, правоохранители попытались его "изъять на время следствия"".

""Во временное пользование". Отсюда взялась ерунда байда про права. Естественно, что никакие права ни у кого просто так не возникают. Формулировочка зажила своей, отдельной уже жизнью и кочует из решения в решение. Потом с такой же формулировкой начали блокировать новостные ресурсы, включая Корреспондент и Еnigma, и политическая цензура наконец-то окрепла и приняла знакомый всем безобразный вид", — написал Баранович.

Баранович отмечает, что операторы и правозащитники неоднократно обращались в суды по поводу подобных "блокировок", однако им отвечали, что они "не являются сторонами в производстве".

"С какой радости провайдер, который изначально "не сторона", должен эти решения исполнять, и можно ли это сделать физически суды не волнует", — задается вопросом Баранович.

"Система не такая тупая, как кажется"

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун на своей странице в Facebook говорит, что формулировка о "наложении ареста на права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов" является "противоречащей здравому смыслу, принципам права и элементарным знаниям о коммуникационных технологиях". Он отметил, что таким образом заблокировать ресурсы можно только на бумаге.

"Но система не такая тупая, как кажется, и она продолжает точить скалу гражданских прав и свобод. Например, в Законе 3014 об электронных коммуникации уже закреплено (ст. 121) право товарища майора следить за пользователями интернета "на условиях автономного доступа к информации". То есть эти глупые судейские "наложить арест" — это только сегодня невозможно выполнить технически. А завтра товарищ майор с помощью своих подельников-бизнесменов догадается как это заставить работать и снова нас "нагнет"", — написал Корсун.

Некоторые провайдеры также отмечают, что не знают, как выполнить подобное решение суда.

Так, владелец провайдера "Паутина" Александр Арутюнян написал у себя в Facebook о том, что не знает каким образом с технической точки зрения можно сделать подобное.

"Уважаемые "судьи", напишите также каким образом это сделать? Или теперь надо заблокировать весь Telegram в Украине? Если даже у соседней "великой державы" не получилось подобное даже близко", — пишет Арутюнян.

Представители каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница" уже "проинсайдили", что не будут подавать апелляцию на решение суда.

[ + – ] Скриншот сообщения о том, что апелляцию подавать не будут

Зачем понадобилось блокировать Telegram-каналы?

Telegram-каналы "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница" пишут о политических событиях в Украине. Часто там можно увидеть информацию, которую преподносят как "инсайдерскую" — из Офиса президента, Кабмина и различных госструктур. Причем публикации касаются разных политсил и групп влияния.

Блогер и журналист Юрий Ткачев полагает, что решением о блокировке этих Telegram-каналов "СБУ отрабатывает механизм предельно простого и легкого блокирования любого интернет-ресурса в Украине".

"Последовательность следующая: открываем дело о том, что, мол, такой-то и такой-то канал или сайт — сепар и зрада. Доказательств для открытия дела как таковых не требуется, достаточно подозрения. И более того, можно на полном основании никакие доказательства не раскрывать вообще, сославшись на тайну следствия. Далее в рамках расследования этого дела "накладываем арест на интеллектуальную собственность" — и все, привет, СМИ закрыто до окончания расследования", — отмечает Ткачев.

Ткачев поясняет: в производстве может даже не быть подозреваемых, поскольку с момента их появления вступают в силу сроки расследования по УПК. По его словам, благодаря отсутствию "подозреваемых" в производстве расследованием можно заниматься неограниченное количество времени. Также он отметил, что решения в подобных производствах можно выносить без заслушивания другой стороны, поскольку "подозреваемых" нет.

"Вот эту-то схему и обкатывают данным решением. Мол, как, че будет? Сканает? Тогда будем и других по такому пути закрывать", — написал Ткачев.

Роскомнадзор в течение двух лет пытался бороться с соцсетью Telegram из-за того, что ею "могут пользоваться террористы", однако блокировка легко обходилась благодаря VPN и внутреннему Proxy приложения. В итоге летом 2020 года Роскомнадзор решил официально разблокировать Telegram на территории России.

Позиция Дурова: из-за чего вообще могут заблокировать канал в Telegram?

К администрации Telegram неоднократно обращались представители разных стран и компаний с просьбой заблокировать те или иные каналы. Однако представители компании и, в частности, ее основатель Павел Дуров отвечали на это отказом, если не видели на то веских оснований.

В октябре 2020 года Дуров сообщил, что к ним обратилась корпорация Apple с требованием заблокировать три канала о протестах в Беларуси, в которых деанонимизировали (раскрывали личные данные) сотрудников силовых ведомств. Тогда основатель Telegram отметил, что в той ситуации не было "черного и белого", потому он предпочел не трогать каналы.

Блокировка каналов в Telegram осуществляется согласно внутренней политике соцсети. Так, в начале февраля 2021 года администрация заблокировала несколько каналов (в том числе "Каратели Тут"), на которых выкладывались личные номера и адреса участников протестов в России, прокуроров, судей, правоохранителей и журналистов. Поводом для этого стало то, что в комментариях к записям призывали "мочить", "резать на куски", "валить" и т.д. тех, чьи данные сливались.

"Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию", — написал тогда Дуров.

Согласно политике Telegram, помимо "призывов к насилию", поводом для блокировки канала в Telegram могут стать "трансляция насилия", "демонстрация порнографии" и "жалобы от пользователей".

Летом 2018 года администрация Telegram внесла изменения в политику конфиденциальности для того, чтобы соответствовать европейским законам об охране личных данных. Так, представители соцсети могут передавать спецслужбам IP-адрес и номер телефона лиц, которые подозреваются в терроризме. Дуров тогда отметил, что такое изменение должно сделать их площадку "менее привлекательной для террористов".

Впрочем, о блокировке каналов лиц, подозреваемых в терроризме, в политике конфиденциальности Telegram речи не идет.

В комментарии Фокусу медиаюрист Максим Дворовой отметил, что решение суда касательно блокировки Telegram-каналов в Украине, вероятно, и вовсе не попадет к Дурову.

"Касательно Дурова. По идее, для исполнения решения суда о закрытии каналов постановление должно было бы направляться в Telegram. Впрочем, судебное решение обязывает в этом случае к действию провайдеров, а не Telegram, так что вообще не факт, что к Дурову эта информация хоть как-то поступит", — говорит Дворовой.

[ + – ] Telegram Фото: "Вести"

Другие блокировки: суд обязал запретить доступ к 426 сайтам

25 февраля стало известно о том, что Голосеевский райсуд Киева принял решение, согласно которому провайдеры должны запретить доступ к 426 сайтам. В список попали, в том числе, российский "РБК", винницкий портал 20minut.ua, IT-портал GitHub и другие.

Формулировка запрета аналогична той, что и в решении касательно Telegram-каналов: "наложение ареста на права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов".

В тот же день, 25 февраля, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что он не допустит блокировки IT-портала GitHub.

Еще через некоторое время в этот же день, 25 февраля, в МВД сообщили, что полиция закрыла производство и отменила блокировку всех 426 сайтов. В ведомстве считают, что Голосеевский райсуд вынес неправомерное решение.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что иск в суд подал некий Александр Пан, которому не нравилось то, что о нем писали различные сайты. Геращенко заявил, что по отношению к судье нужно внести жалобу в Высший совет правосудия.

"Необходимо урегулировать законодательство про информацию, чтобы урегулировать отношения между прессой, правом на свободу слова и возможность фигурантам журналистских расследований цивилизованно отстаивать свою честь и достоинство, если их права были нарушены", — отметил Геращенко.

Некоторые блокировки интернет-сайтов в Украине все же работают. Так, еще с 2017 года указом президента провайдеров на территории Украины обязали на три года ограничить доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", сервисам Mail.ru и ряду других российских ресурсов. Решением СНБО и указом президента от 14 мая 2020 года эти санкции продлили еще на три года.